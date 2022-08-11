Hồng Đăng vừa tái xuất, vợ cũ Hiệp Gà đã có phát ngôn gây sốc, còn nhắc đến 'thầy ông nội' khiến dân tình xôn xao

Mới đây, trên trang cá nhân, Diệu Thúy - vợ cũ Hiệp Gà bất ngờ đăng tải bài viết về diễn viên Hồng Đăng khiến dân tình chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, Diệu Thúy - vợ cũ Hiệp Gà bất ngờ đăng tải bài viết về diễn viên Hồng Đăng. Cụ thể, cô chia sẻ lại đoạn clip được cho là Hồng Đăng cùng bà xã xuất hiện tại một quán cà phê ở Hà Nội. Đính kèm đoạn clip, cô không quên khen ngợi ngoại hình của nam diễn viên: "Vẫn đẹp trai". Bài viết của vợ cũ Hồng Đăng - Ảnh: Internet Bên dưới phần bình luận, Diệu Thúy và bạn bè lại tiếp tục bàn tán xôn xào về chủ để này. Theo đó, khi một người bạn của cô nửa thật nửa đùa cho rằng cứ "đẹp trai là được tha thứ hết", Diệu Thúy lại thẳng thẳng cho hay: "Anh Hiệp Gà nghẹo thế còn lấy được Thúy thì anh Hồng Đăng mới gọi là xách dép cho thầy ông nội".

Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Internet Động thái của Diệu Thúy đã thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự so sánh của Diệu Thúy khá khập khiễng, không ăn nhập. Đồng thời, netizen cũng nhắc nhở cô nên cẩn trọng khi đề cập đến những nhân vật này kẻo trở thành tâm điểm của thị phi. Cập nhật tình hình, hiện tại, chưa rõ vì lý do gì mà Diệu Thúy đã cho "bay màu" bài viết ra khỏi trang cá nhân khiến dân tình không khỏi xôn xao.

Hiệp Gà và vợ cũ Diệu Thúy - Ảnh: Internet Như đã đưa tin trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại cuộc họp báo thường kỳ vào chiều 11/8, đại diện Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi rằng có phải Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng bị trục xuất về Việt Nam theo quyết định của chính quyền Tây Ban Nha hay không. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng - Ảnh: Internet Bà Lê Thị Thu Hằng - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết, vào ngày 8/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã thông tin chính thức về vụ việc. Đại sứ quán cho biết, ngày 3/8, toà án Tây Ban Nha trả hộ chiếu cho hai công dân do họ đã có luật sư người địa phương đại diện liên lạc với toà án. Hai công dân được Đại sứ quán Việt Nam khẳng định đã rời Tây Ban Nha, và báo chí trong nước đưa tin họ đã về đến Việt Nam. Bà Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam trong thời gian tiếp theo, khi vụ việc vẫn được điều tra và thực hiện quá trình tố tụng, vẫn sẽ phối hợp với các cơ quan sở tại và trong nước để thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân.

Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình xử lý vụ nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng Vào chiều ngày 11/8, đại diện Bộ Ngoại giao đã chia sẻ về tình hình xử lý vụ nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng sau khi về Việt Nam.

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