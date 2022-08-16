Nhà hát Kịch Hà Nội thông tin về việc Hồng Đăng đến trình diện sau khi trở lại Việt Nam

Hậu trường 16/08/2022 15:40

Mới đây, Nhà hát Kịch Hà Nội đã chia sẻ thông tin về việc diễn viên Hồng Đăng trình diện để giải trình, làm việc với ban giám đốc.

Theo thông tin từ Zing, tính đến chiều ngày 16/8, diễn viên Hồng Đăng vẫn chưa có mặt tại Nhà hát Kịch Hà Nội để giải trình, làm việc với ban giám đốc.

Nghệ sĩ Thu Huyền, phó đoàn kịch 2 - đoàn trực tiếp quản lý Hồng Đăng ở Nhà hát Kịch Hà Nội cho biết - từ sau khi nam diễn viên về nước (ngày 7/8) đến nay, bà cũng chưa liên hệ được với anh. Co cho biết: "Tôi nghĩ sự việc của Hồng Đăng sẽ sớm được giải quyết. Quyết định cuối cùng thuộc về thẩm quyền xử lý của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội".

Khi được hỏi sự việc liên quan đến Hồng Đăng có ảnh hưởng gì tới công việc của nam diễn viên tại đoàn, bà Thu Huyền nói hai năm qua dịch bệnh, Nhà hát Kịch Hà Nội và đoàn tạo điều kiện cho Hồng Đăng tham gia phim truyền hình. Do vậy, hoạt động của đoàn không có ảnh hưởng.

Nhà hát Kịch Hà Nội thông tin về việc Hồng Đăng đến trình diện sau khi trở lại Việt Nam - Ảnh 1
Diễn viên Hồng Đăng vẫn chưa có mặt tại Nhà hát Kịch Hà Nội để giải trình, làm việc với ban giám đốc - Ảnh: Internet

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 8/8, NSND Trung Hiếu đại diện cho cơ quan chủ quản của diễn viên Hồng Đăng cho biết Nhà hát Kịch Hà Nội đã nhận được thông tin diễn viên Hồng Đăng về nước, nhà hát đang liên lạc với nghệ sĩ này. Khi liên hệ được với diễn viên Hồng Đăng thì sẽ mời anh lên trình diện, có giải trình bằng văn bản cụ thể. Dựa trên giải trình của Hồng Đăng cùng những kết luận của cơ quan chức năng thì nhà hát mới có hướng giải quyết cụ thể.

Ông Hiếu cũng phủ nhận thông tin cho rằng Nhà hát Kịch Hà Nội sẽ cho thôi việc Hồng Đăng. Ông chia sẻ: "Trong luật viên chức quy định viên chức vi phạm pháp luật gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì mới buộc thôi việc. Chúng tôi phải đợi Hồng Đăng giải trình, xem tòa đã xử chưa. Nếu Hồng Đăng được xử trắng án, bị vu cáo thì sao? Chúng tôi không chủ quan chụp mũ đuổi việc nghệ sĩ ngay được. Còn vi phạm quy định đi nước ngoài không xin phép thì Hồng Đăng bị khiển trách, cảnh cáo thôi".

NSND Trung Hiếu cho biết tối 10/6, diễn viên Hồng Đăng gọi điện thoại xin Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội nghỉ phép. NSND Trung Hiếu đã yêu cầu Hồng Đăng gặp ông Đặng Tiến Lộc, Phó trưởng phòng hành chính tổng hợp để được hướng dẫn làm thủ tục báo cáo Sở VHTT Hà Nội theo quy định.

Đến ngày 11/6, diễn viên Lê Hồng Đăng lên Nhà hát gặp ông Đặng Tiến Lộc. Ông Đặng Tiến Lộc đã hướng dẫn diễn viên Lê Hồng Đăng làm đơn xin nghỉ phép đi nước ngoài vì việc riêng để Nhà hát báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội theo quy định. Tuy vậy, Nhà hát Kịch không nhận được đơn xin phép đi nước ngoài của Hồng Đăng.

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