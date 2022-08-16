Sở VH-TT Hà Nội thông tin về tình hình diễn viên Hồng Đăng: Chỉ mới là thông tin trên báo chí, chưa nhận được văn bản

Hậu trường 16/08/2022 17:35

Mới đây, Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội, bà Phạm Thị Mỹ Hoa đã thông tin về vấn đề liên quan đến diễn viên Hồng Đăng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 16/8, Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội, bà Phạm Thị Mỹ Hoa cho biết, đến thời điểm này, thông tin về diễn viên Hồng Đăng, Sở mới chỉ được biết thông qua báo chí.

Về các bước xử lý, đại diện Sở VH-TT Hà Nội cho hay, khi Sở nhận được văn bản chính thức từ phía Tây Ban Nha, Sở mới yêu cầu Nhà hát kịch Hà Nội (nơi diễn viên Hồng Đăng công tác-PV) thành lập hội đồng để có hình thức kiểm điểm.

"Đó là trình tự xử lý khi mọi chuyện rõ ràng còn đến thời điểm này chỉ là thông tin trên báo chí, chúng tôi chưa nhận được văn bản” – bà Hoa nói.

Cũng theo chia sẻ của bà Hoa, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội có báo cáo với Sở chưa liên hệ được với diễn viên Hồng Đăng.

Sở VH-TT Hà Nội thông tin về tình hình diễn viên Hồng Đăng: Chỉ mới là thông tin trên báo chí, chưa nhận được văn bản - Ảnh 1
Diễn viên Hồng Đăng - Ảnh : Internet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, NSND Trung Hiếu, diễn viên Hồng Đăng báo "đang ốm, mất giọng". "Dự kiến, khoảng 2-3 ngày nữa diễn viên Hồng Đăng sẽ lên gặp lãnh đạo Nhà hát kịch Hà Nội”, ông Hiếu thông tin.

Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội cho biết, hiện nay chưa có thông tin cụ thể về việc diễn viên Hồng Đăng đi nước ngoài.

"Sau khi gặp diễn viên Hồng Đăng, chúng tôi sẽ có báo cáo sự việc lên Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội" -  ông Hiếu nói thêm.

Diễn viên Hồng Đăng (SN 1984) thuộc biên chế Nhà hát kịch Hà Nội. Cuối tháng 6 vừa qua, Hồng Đăng cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đi du lịch ở Italia và Tây Ban Nha. Hai nghệ sĩ này thường xuyên chia sẻ những hình ảnh ở châu Âu, trong đó có buổi trải nghiệm chơi golf ở đảo Majorca (Tây Ban Nha) và bày tỏ sự thích thú.

Chiều 7/8, báo Tây Ban Nha đưa tin hai nghệ sĩ Việt Nam bị cáo buộc dính dáng tới lùm xùm ở Tây Ban Nha đã được trả hộ chiếu và có thể về Việt Nam. Ngày 8/8, Bộ Ngoại giao cũng cho biết lý do hai công dân Việt Nam bị cáo buộc vi phạm pháp luật ở Tây Ban Nha được trả hộ chiếu về nước.

Ngày 8/8, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, tối 7/8, diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh gọi điện cho ông, thông báo về nước an toàn.

Trong ngày 16/8, báo chí cũng thông tin, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã đến Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình diện, giải trình.

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