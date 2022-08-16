Hồng Đăng và những lần ồn ào, tai tiếng khó quên trong sự nghiệp

Thế nhưng, ngoài những thành công mà Hồng Đăng đạt được, không ít lần anh vướng phải những lùm xùm đời tư gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Còn nhớ năm 2009, Hồng Đăng từng vướng vào vụ hành hung phụ nữ. Cụ thể, Hồng Đăng xảy ra va chạm với một xe buýt khi đang điều khiến xe ôtô 7 chỗ. Lúc ấy, có một người phụ nữ qua đường đã dừng lại góp ý với nam diễn viên thì bị anh tấn công. Nam diễn viên đã dùng tay đấm nạn nhân khiến cô bị ngất và rách vùng trán phải vào viện khâu 15 mũi. Hành động này của nam diễn viên đã khiến công chúng phẫn nộ.

Nổi lên nhờ những bộ phim truyền hình, Hồng Đăng là cái tên được nhiều khán giả màn ảnh nhỏ vô cùng yêu thích. Anh gia nhập làng giải trí Việt với lĩnh vực diễn xuất. Hồng Đăng luôn gây ấn tượng với nhiều khán giả qua các vai diễn nặng ký, chủ yếu xoay quanh tâm lí nhân vật trong các dòng phim truyền hình miền Bắc như: như Cầu Vồng Tình Yêu, Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Giọt Nước Rơi, Hướng Dương Ngược Nắng, Thương Ngày Nắng Về...

Vào năm 2019, 2 nữ sinh viên đến quán chè của vợ chồng Hồng Đăng ăn và có review bán giá đắt và không ngon. Ngoài ra, người này cho biết đã chứng kiến con gái nam diễn viên dùng tay nghịch đá lạnh cho vào chè của khách, nhưng chủ cửa hàng lẫn nhân viên đều không nhắc nhở bé.

Sau khi xảy ra sự việc, Hồng Đăng còn nhấn mạnh rằng bản thân không có lỗi khiến ai nấy đều ngán ngẩm: "Tôi không sai. Diễn viên cũng chỉ là một con người bình thường, có lúc cáu giận, có lúc nóng tính. Các báo khi viết, chỉ đưa tin một phía, chỉ dụng ý việc tôi đánh, không giải thích vì sao đã xảy ra sự việc như vậy. Tôi có phản ứng như vậy cũng vì nghe những lời lẽ khiến tôi không kiềm chế được".

Lúc này, nam diễn viên đã dành một bài viết rất dài kèm ngôn từ hằn học: "Từ khi biết làm ăn buôn bán đến giờ số lần bị chơi đểu chắc không nhớ và không đếm nổi nhưng tôi đều nín nhịn vì mình phải bước xa hơn chứ không phải đứng lại để đáp trả.Vì sự nín nhịn đó mà vợ chồng tôi được thành công như ngày hôm nay. Nhiều bạn trẻ bây giờ bán rẻ cái lương tâm của mình không đáng một xu, tôi thấy làm lạ. Họ làm đủ trò bẩn trong kinh doanh để chơi mình. Nào rình cả buổi quay chụp bóc phốt, nào chê bai đủ thứ, nào báo địa chỉ láo, kính thưa các thể loại".

Dù chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao nhưng hành động cãi tay đôi với khách hàng của Hồng Đăng được cho là thiếu tinh tế, không văn minh.

Vào cuối năm ngoái thông tin Hồng Đăng nằm trong danh sách 99 viên chức thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định, mỗi người 3.710.000 đồng. Khán giả cho rằng anh là một diễn viên nổi tiếng có nhiều nguồn thu nhập ổn định. Đứng trước nhiều ý kiến này, nam diễn viên lên tiếng: "Thực tế mà nói là dịch Covid-19 khiến cho tất cả mọi người đều phải đối diện với nhiều khó khăn. Mỗi người có một nỗi khó khăn riêng, không ai giống ai và không mấy người nói ra. Bản thân tôi thời gian qua cũng phải đổ bể rất nhiều kế hoạch.

Tôi cũng cùng một số anh em âm thầm thực hiện công việc trao quà, giúp đỡ những người lao động nghèo đang gặp khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách ở Hà Nội. Việc tôi có tên trong danh sách diễn viên của Nhà hát được nhận hỗ trợ lần này là một sự động viên rất lớn đối với tôi nhưng tôi sẽ không nhận số tiền này mà gửi lại cho Nhà hát để chia sẻ với anh em gặp khó khăn hơn".

Hay mới đây nhất vào đầu tháng 7/2022, cái tên Hồng Đăng trở thành một trong những từ khóa được dư luận tìm kiếm nhiều nhất khi vướng vào lùm xùm là 1 trong 2 người nổi tiếng bị cảnh sát Tây Ban Nha tạm giữ vì cáo buộc "xâm hại trẻ em trẻ vị thành niên 17 tuổi". Ngay sau khi sự việc này được đưa tin, danh tiếng của nam diễn viên đã "tuột dốc không phanh", bị "gạch tên" khỏi một loạt chương trình, nhiều khán giả đã lập tức mỉa mai và "quay lưng" với anh.