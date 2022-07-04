Về vụ việc 2 nghệ sĩ Việt Nam bị tố hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi, Dũng Taylor - chồng ca sĩ Thu Phương hé lộ tình tiết giải nguy

Hậu trường 04/07/2022 14:05

Giữa lúc ồn ào 2 nghệ sĩ Việt bị bắt tại Tây Ban Nha gây xôn xao thì ông xã Thu Phương đã có những chia sẻ gây xôn xao.

Những ngày qua, dư luận Việt xôn xao trước thông tin hai nghệ sĩ Việt nổi tiếng bị bắt tại Tây Ban Nha vì cáo buộc tấn công tình dục một thiếu nữ 17 tuổi người Anh. 

Thời điểm vụ việc đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả thì mới đây, Dũng Taylor - chồng ca sĩ Thu Phương đã đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân của mình về những thông tin mới nhất. Cụ thể, anh chia sẻ: "Theo Luật Châu Âu thì trong lúc điều tra, hai nghi can bị cáo buộc tội cưỡng d*m có thể bị tạm giam 2-4 tuần, nếu bị khởi tố thì sẽ bị giam 3-5 tháng chờ ngày hầu tòa.Trong trường hợp bị kết án thì có thể lãnh đến 10 năm tù."

"Tuổi được quyền gi*o c*u t**h d*c ở TBN và Anh Quốc là 16 tuổi. Sẽ không có việc dẫn độ về Anh Quốc vì sai phạm nếu có, xảy ra ở TBN. Việc quan trọng của Biện Sư là chứng minh cô gái không bị cưỡng ép về KS để tránh tội bắt cóc, và chứng minh cô ấy không bị cưỡng dâm", anh nhấn mạnh.

Về vụ việc 2 nghệ sĩ Việt Nam bị tố hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi, Dũng Taylor - chồng ca sĩ Thu Phương hé lộ tình tiết giải nguy - Ảnh 1

Về vụ việc 2 nghệ sĩ Việt Nam bị tố hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi, Dũng Taylor - chồng ca sĩ Thu Phương hé lộ tình tiết giải nguy - Ảnh 2
Chia sẻ của Dũng Taylor trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Sau chia sẻ, Dũng Taylor cũng đã nhận được những bình luận tích cực của cư dân mạng về những nhận định của mình và hy vọng anh sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất. Tuy nhiên đây chỉ là thông tin từ phía ông xã Thu Phương, hiện vẫn chưa có kết luận chính xác của cơ quan chức năng.

Về vụ việc 2 nghệ sĩ Việt Nam bị tố hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi, Dũng Taylor - chồng ca sĩ Thu Phương hé lộ tình tiết giải nguy - Ảnh 3
Bình luận của cư dân mạng -Ảnh: Chụp màn hình

Giữa ồn ào gây chấn động dư luận, sau nhiều đồn đoán thì danh tính của hai nghệ sĩ vẫn chưa có nguồn tin chính thống nào xác minh chính xác. Hiện chưa thể liên lạc được với 2 nghệ sĩ này.

Được biết, Dũng Taylor tên thật là Nguyễn Anh Dũng. Anh được khán giả Việt Nam biết đến với cương vị là một bầu show thân thiết với nhiều nghệ sĩ Việt Nam tại hải ngoại và cũng chính là người chồng hết mực yêu thương và nâng đỡ ca sĩ Thu Phương khi cô hoạt động ở Mỹ. 

Tin vui: 'Thương ngày nắng về' của Hồng Đăng vẫn được sản xuất và lên sóng

Tin vui: 'Thương ngày nắng về' của Hồng Đăng vẫn được sản xuất và lên sóng

Giữa bê bối nghiêm trọng của Hồng Đăng ở Tây Ban Nha, số phận bộ phimThương Ngày Nắng Về khiến khán giả quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   Dũng Taylor chồng Thu Phương 2 nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 4 giờ 59 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 49 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 8 giờ 4 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 8 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An