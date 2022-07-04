Giữa lúc ồn ào 2 nghệ sĩ Việt bị bắt tại Tây Ban Nha gây xôn xao thì ông xã Thu Phương đã có những chia sẻ gây xôn xao.

Những ngày qua, dư luận Việt xôn xao trước thông tin hai nghệ sĩ Việt nổi tiếng bị bắt tại Tây Ban Nha vì cáo buộc tấn công tình dục một thiếu nữ 17 tuổi người Anh. Thời điểm vụ việc đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả thì mới đây, Dũng Taylor - chồng ca sĩ Thu Phương đã đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân của mình về những thông tin mới nhất. Cụ thể, anh chia sẻ: "Theo Luật Châu Âu thì trong lúc điều tra, hai nghi can bị cáo buộc tội cưỡng d*m có thể bị tạm giam 2-4 tuần, nếu bị khởi tố thì sẽ bị giam 3-5 tháng chờ ngày hầu tòa.Trong trường hợp bị kết án thì có thể lãnh đến 10 năm tù."

"Tuổi được quyền gi*o c*u t**h d*c ở TBN và Anh Quốc là 16 tuổi. Sẽ không có việc dẫn độ về Anh Quốc vì sai phạm nếu có, xảy ra ở TBN. Việc quan trọng của Biện Sư là chứng minh cô gái không bị cưỡng ép về KS để tránh tội bắt cóc, và chứng minh cô ấy không bị cưỡng dâm", anh nhấn mạnh.



Chia sẻ của Dũng Taylor trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Sau chia sẻ, Dũng Taylor cũng đã nhận được những bình luận tích cực của cư dân mạng về những nhận định của mình và hy vọng anh sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất. Tuy nhiên đây chỉ là thông tin từ phía ông xã Thu Phương, hiện vẫn chưa có kết luận chính xác của cơ quan chức năng. Bình luận của cư dân mạng -Ảnh: Chụp màn hình Giữa ồn ào gây chấn động dư luận, sau nhiều đồn đoán thì danh tính của hai nghệ sĩ vẫn chưa có nguồn tin chính thống nào xác minh chính xác. Hiện chưa thể liên lạc được với 2 nghệ sĩ này. Được biết, Dũng Taylor tên thật là Nguyễn Anh Dũng. Anh được khán giả Việt Nam biết đến với cương vị là một bầu show thân thiết với nhiều nghệ sĩ Việt Nam tại hải ngoại và cũng chính là người chồng hết mực yêu thương và nâng đỡ ca sĩ Thu Phương khi cô hoạt động ở Mỹ.

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