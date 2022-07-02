Tin vui: 'Thương ngày nắng về' của Hồng Đăng vẫn được sản xuất và lên sóng

Hậu trường 02/07/2022 02:49

Giữa bê bối nghiêm trọng của Hồng Đăng ở Tây Ban Nha, số phận bộ phimThương Ngày Nắng Về khiến khán giả quan tâm.

"Thương ngày nắng về" đang là một bộ phim hot nhất nhì màn ảnh Việt, trong phim có sự tham gia của nhiều diễn viên tên tuổi điển hình là diễn viên Hồng Đăng. Anh vào vai một người chồng nhu nhược, hèn nhát, nhiều lần làm tổn thương vợ. Hiện tại, bộ phim đang đi đến hồi kết với câu chuyện tình cảm của 3 cặp đôi Đức - Khánh, Vân - Phong, Trang - Duy.

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Phim Thương ngày nắng về - Ảnh: Internet 

Mới đây, vào ngày 1/7, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện nhiều thông tin lan truyền về việc đài truyền hình dừng phát sóng các phim và cắt bỏ những chương trình có sự tham gia của một nam diễn viên.

Trao đổi với Vietnamnet, bà Đặng Diễm Quỳnh, Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình- Đài truyền hình Việt Nam (VFC) khẳng định: "Hiện, chúng tôi vẫn đang sản xuất và lên sóng phim theo đúng kế hoạch".

Sau chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã đưa ra ý kiến phản hồi về việc thông tin bộ phim vẫn được sản xuất. Bên cạnh đó, vào tối cùng ngày, đạo diễn Huy Bùi cũng đã đăng tải bức ảnh mẹ Hiền lên thăm Đức trong "Thương ngày nắng về" lên trang mạng xã hội của mình.

Tin vui: 'Thương ngày nắng về' của Hồng Đăng vẫn được sản xuất và lên sóng - Ảnh 2
Ý kiến phản hồi của khán giả - Ảnh: Chụp màn hình 
Tin vui: 'Thương ngày nắng về' của Hồng Đăng vẫn được sản xuất và lên sóng - Ảnh 3
Đạo diễn Huy Bùi đăng tải trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

 "Thương ngày nắng về" phần 2 hiện đang được phát sóng lúc 21h40 các tối thứ hai, thứ 3, thứ 4 trên kênh VTV3.

Một bộ phim có diễn viên Hồng Đăng tham gia bị dừng phát sóng

Một bộ phim có diễn viên Hồng Đăng tham gia bị dừng phát sóng

Tập mới của bộ phim Hướng Dương Ngược Nắng có sự tham gia diễn xuất của nam diễn viên Hồng Đăng được phát sóng lại trên VTV3 vào khung 16h20 hàng ngày đã bất ngờ bị dừng chiếu.

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Từ khóa:   hồng đăng thương ngày nắng về vfc

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