Một bộ phim có diễn viên Hồng Đăng tham gia bị dừng phát sóng

Hậu trường 01/07/2022 19:27

Tập mới của bộ phim Hướng Dương Ngược Nắng có sự tham gia diễn xuất của nam diễn viên Hồng Đăng được phát sóng lại trên VTV3 vào khung 16h20 hàng ngày đã bất ngờ bị dừng chiếu.

Theo Zing News, bộ phim truyền hình Hướng Dương Ngược Nắng đang được chiếu lại vào khung giờ 16h30 hàng ngày trên kênh VTV3. Tuy nhiên, dựa trên lịch phát sóng trên trang VTVGo, phần 1 của tập 24 đáng lý sẽ được lên sóng vào chiều ngày 1/7 đã được thay bằng bộ phim Lặng Yên Dưới Vực Sâu.

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Hướng Dương Ngược Nắng được thay bằng Lặng Yên Dưới Vực Sâu - Ảnh: Internet

Đây đồng thời cũng là động thái mới nhất của VTV sau khi đưa ra thông báo Hồng Đăng sẽ không tham gia vào chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần mùa 2, số đầu tiên (phát sóng ngày 2/7). Nhân vật được chọn để thay thế vai trò khách mời của Hồng Đăng sẽ là nữ diễn viên Lan Phương. 

Thống kê các lượt tìm kiếm trên Google cho thấy, cụm từ "Hồng Đăng" hiện đang đứng vị trí thứ nhất với con số 1 triệu (tính đến 18h ngày 1/7). Bên cạnh đó, cụm từ "Hồ Hoài Anh" cũng được tìm kiếm rất nhiều.

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Ngoài Hướng Dương Ngược Nắng, Hồng Đăng hiện đang xuất hiện trong các bộ phim Mátxcơva: Mùa Thay Tá (chiếu lại) và Thương Ngày Nắng Về - Ảnh: Internet

Một nguồn tin của Zing News cho biết, đài truyền hình VTV hiện đang yêu cầu các đơn vị dưới trướng tiến hành rà soát lại các chương trình sản xuất/giám sát sản xuất có xuất hiện hình ảnh của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh được lên sóng từ ngày 1/7 (kể cả phát lại) để thay thế hoặc cắt bỏ.

Thông báo mới nhất: Hồng Đăng không xuất hiện trong chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần" trên VTV ngày 2/7

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Người thay thế là diễn viên Lan Phương, cô cũng là một trong những nhân vật đình đám trong phim "Thương ngày nắng về" với vai Khánh - vợ của nhân vật Đức do Hồng Đăng đóng.

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Từ khóa:   Hồng Đăng Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng Hồ Hoài Anh

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