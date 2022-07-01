Hồng Đăng đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội

Hậu trường 01/07/2022 14:23

Phản ứng của diễn viên Hồng Đăng khiến cư dân mạng bất ngờ.

Trước đó nam diễn viên đang có chuyến công tác tại châu Âu. Đồng thời, anh thường xuyên đăng tải lên trang cá nhân những hình ảnh và hoạt động ở trời Tây. 

Hồng Đăng đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội - Ảnh 1
Phản ứng của diễn viên Hồng Đăng khiến cư dân mạng bất ngờ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên Hồng Đăng đã hơi không gặp may một chút khi bị mất điện thoại và phải dùng nick mới để liên lạc về nhà cho vợ yên tâm. 

Câu chuyện này được vợ Hồng Đăng chia sẻ: "Cứ tưởng em đang chat với người lạ. Chồng em chắc lại mất điện thoại... lần thứ N... Chuyến nào đi cũng có vấn đề. Thui may bố tướng nhà em sắp về rồi hi hi".

Sau đó nam diễn viên đã khóa tính năng bình luận trên trang cá nhân, đồng thời, Hồng Đăng không lên tiếng phát ngôn hay phản hồi bất kì bình luận thăm hỏi nào. 

Hồng Đăng đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội - Ảnh 2
Hồng Đăng khóa tính năng bình luận và trang cá nhân Facebook của mình - Ảnh: Chụp màn hình
Hồng Đăng đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội - Ảnh 3
Hiện chỉ còn trang Fanpage của nam diễn viên còn hoạt động - Ảnh: Chụp màn hình

Hồng Đăng sinh năm 1984, là diễn viên nổi tiếng của mảng phim truyền hình miền Bắc. Anh ghi dấu ấn qua loạt vai diễn trong các bộ phim như Thương Ngày Nắng Về Zippo, Mù Tạt và Em, Hướng Dương Ngược Nắng, Tuổi Thanh Xuân...

Sự nghiệp thành công, nam diễn viên cũng có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Anh kết hôn cũng bà xã Anh Đào năm 2008, cả hai có với nhau 2 nhóc tỳ xinh xắn. Suốt 16 năm gắn bó, bà xã Hồng Đăng luôn là chỗ dựa vững chắc cho chồng thoải mái theo đuổi sự nghiệp.

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Những thông tin liên quan đến nam diễn viên và vị nhạc sĩ nổi tiếng hiện đang 'nóng' trên các diễn đàn.

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