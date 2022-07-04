Cố vấn Luật tại Tây Ban Nha nói gì về khả năng ngồi tù của 2 nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi người Anh?

Hậu trường 04/07/2022 11:43

Sự việc sẽ được xử lý như thế nào tiếp theo và liệu hai nam nghệ sĩ có thể bị ngồi tù tại Tây Ban Nha không là câu hỏi đang được nhiều người thắc mắc. 

Theo thông tin từ tờ tin tức Tây Ban Nha Majorca Daily Bulletin và một số tờ tin tức của Anh như Daily Mail, The Mirror, The Sun, hai nam nghệ sĩ đến từ Việt Nam đã bị một cô gái người Anh 17 tuổi tố cáo vì hành vi cưỡng hiếp cô trên đảo Majorca (Tây Ban Nha).

Sự việc đã được cô gái trình báo tới cảnh sát địa phương tại đảo Majorca. Hai đối tượng mà cô gái tố cáo là hai người đàn ông đang ở tuổi 37 và 42, đến từ Việt Nam, một người là diễn viên, một người là nhạc sĩ.

Các tờ tin tức hiện đều nhấn mạnh rằng đây là hai nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz tại Việt Nam. Sự việc vẫn đang được điều tra, danh tính hai người đàn ông bị cô gái tố cáo vẫn đang được nhà chức trách giữ kín.

Cố vấn Luật tại Tây Ban Nha nói gì về khả năng ngồi tù của 2 nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi người Anh? - Ảnh 1
2 nghệ sĩ Việt bị bắt tại Tây Ban Nha liên quan cáo buộc hiếp dâm trẻ vị thành niên. Ảnh: Internet

Thông tin trên sau khi được đăng tải lập tức khiến mạng xã hội dậy sóng những ngày qua. Và các chế tài của luật pháp Việt Nam trong trường hợp các đối tượng này bị kết án ở Tây Ban Nha càng khiến công chúng quan tâm. Nhiều người cho rằng với luật pháp Tây Ban Nha theo bộ luật hình sự, khi hành vi được thực hiện bởi sự chung tay của hai người trở lên thì người đó sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 15 năm.

Sự việc sẽ được xử lý như thế nào tiếp theo và liệu hai nam nghệ sĩ có thể bị ngồi tù tại Tây Ban Nha không là câu hỏi đang được nhiều người thắc mắc. 

Cố vấn Luật tại Tây Ban Nha nói gì về khả năng ngồi tù của 2 nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi người Anh? - Ảnh 2
Xe cảnh sát trước khách sạn nơi nghệ sĩ Việt lưu trú. Ảnh: Michel's

Dẫn nguồn tin từ Thương hiệu và Pháp luật, Trần Trà My - một người đang sinh sống tại Tây Ban Nha với kinh nghiệm từng làm luật tại Tây Ban Nha và làm công việc phiên dịch cho Toà án của Tây Ban Nha đã lên tiếng về sự việc này. Cô cho biết: "Khả năng phải ngồi tù như dân mạng Việt Nam đồn thổi là rất thấp do hai người không cư trú ở Tây Ban Nha, phạm tội lần đầu, có nhân thân rõ ràng và không có nguy cơ gây hại cho xã hội". 

Cô thông tin thêm, Tây Ban Nha có ban hành đạo luật về việc quấy rối và xâm hại tình dục, không phải chỉ hành động mà ngay kể cả lời nói cũng có thể bị thưa kiện về quấy rối tình dục, và dù lời khai của nạn nhân có thật hay là giả thì công an vẫn bắt nghi phạm và giam giữ trong tối đa 72 giờ.

Trong 72 giờ này, công an sẽ tìm luật sư do Nhà nước chỉ định (nếu không thuê luật sư ngoài) và phiên dịch cho nghi phạm, lấy lời khai của nghi phạm, và chuẩn bị hồ sơ cho việc xét xử nhanh tại tòa sau 72 giờ.

"Theo thông tin của báo chí Tây Ban Nha thì quá trình 72 giờ này đã kết thúc, 2 công dân Việt Nam không khai nhận hành vi, việc này thường do luật sư khuyên nghi phạm như vậy với những vụ án chưa có tình tiết rõ ràng. Cũng theo báo Tây Ban Nha, hai người đã được tại ngoại không cần bảo lãnh nhưng bị thu hộ chiếu và không được phép rời khỏi lãnh thổ Tây Ban Nha, cụ thể là đảo Mallorca.

Điều mình lo ngại là quá trình tố tụng và đưa ra xét xử chính thức của Tây Ban Nha có thể phải chờ đợi từ 6 tháng - 1 năm và đến buổi xét xử đó có đại diện Cơ quan tố tụng nêu cáo trạng và bên Luật sư bào chữa. Tại đây các nghi phạm lại có quyền khai sự thật hoặc quyền im lặng. Lúc này thì luật sư đã có thông tin nên sẽ tư vấn cho nghi phạm nên nói gì và không nên nói gì, và có thể nói những điều có lợi và giấu những điều không có lợi, nhiệm vụ chứng minh hai người có tội là của Cơ quan tố tụng và Thẩm phán sẽ đưa ra quyết định cuối cùng là trắng án hay có tội", Trần Trà My cho biết.

Cô cũng đưa ra quan điểm rằng, tại nước ngoài có rất nhiều trường hợp phạm tội hiếp dâm nhưng vẫn được trả tự do: "Tù ở nước ngoài người ta chỉ dùng cho những người có nguy cơ gây hại đến tính mạng và tài sản của người khác nếu ở ngoài thôi. Có rất nhiều trường hợp phạm tội hiếp dâm hàng loạt hay ấu dâm vẫn được trả tự do vì tòa án xét thấy không nhất thiết phải hạn chế tự do của cá nhân này". 

Cô cũng cho biết thêm tại Tây Ban Nha người dân khá bất bình về trường hợp người phạm tội hiếp dâm được trả tự do nếu xét thấy không nhất thiết phải bắt giữ. Tuy nhiên, cô lý giải rằng điều đó chỉ xảy ra trong trường hợp toà án đã biết được địa chỉ, danh tính của người phạm tội thì họ không nhất thiết phải bắt giam hoặc thậm chí vẫn đi làm ban ngày, buổi tối về trại giam là chuyện bình thường.

Hiện tại, diễn biến vụ việc đang thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận và truyền thông trong nước.

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