Nữ diễn viên Kiều Thanh gây 'sốc' khi phát ngôn về vụ 2 nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi người Anh

Hậu trường 04/07/2022 09:30

"Mình đã sốc khi nghe được một người phụ nữ nói ra câu đó"; "Ủa ủa, ngoại tình là bình thường hả"?... dân mạng không ngừng chỉ trích trước phát ngôn của Kiều Thanh.

Hai nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm cô gái 17 tuổi người Anh ở Tây Ban Nha được ví như "vụ nổ" truyền thông của showbiz năm 2022. Những ngày qua, mạng xã hội rúng động, giới nghệ sĩ chao đảo và ảnh hưởng ít nhiều bởi vụ lùm xùm đi châu Âu của 2 sao nam nổi tiếng.

Những nghi vấn về tên tuổi 2 sao nam này được bàn tán rôm rả khắp trang mạng xã hội, mặc dù chưa có thông tin chính thức từ phía cảnh sát. Bên cạnh dân tình, thì giới nghệ sĩ cũng "nóng ran" khi đồng nghiệp của họ dính vào ồn ào chấn động. Trong số đó là phát ngôn gây "sốc" của diễn viên Kiều Thanh liên quan đến vụ việc.

Nữ diễn viên qua đó nêu góc nhìn: "Đàn ông đi nước ngoài ông nào chẳng thử 'dâu ngô' một tí. Không chủ động thì cũng bị tác động bởi bạn bè hoặc fan hâm mộ mời, tặng mà.

Ở bên nước ngoài các bạn nữ phát triển dậy thì sớm, trải nghiệm cũng sớm từ 12, 13 tuổi cơ. Vào đúng 2 anh đẹp trai lại nổi tiếng nên thành to chuyện! Có khi là người bình thường thì bạn nữ kia OK ngay!".

Nữ diễn viên Kiều Thanh gây 'sốc' khi phát ngôn về vụ 2 nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi người Anh - Ảnh 1
Nữ diễn viên Kiều Thanh gây 'sốc' khi phát ngôn về vụ 2 nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi người Anh - Ảnh 2
Chia sẻ của Kiều Thanh xoay quanh vụ việc nóng. Ảnh: Chụp màn hình

 

Nữ diễn viên Kiều Thanh gây 'sốc' khi phát ngôn về vụ 2 nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi người Anh - Ảnh 3
Nguyên văn chia sẻ của Kiều Thanh trước khi chỉnh sửa, có cụm từ "văn hóa đàn ông". Ảnh: Chụp màn hình

 

Những phát ngôn của nữ diễn viên đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Bài đăng của Kiều Thanh vấp phải hàng loạt icon phẫn nộ cùng những bình luận mỉa mai, chỉ trích.

Khán giả V.Loan tức giận nói thẳng với Kiều Thanh: "Chị đang cổ xúy cho thói sống chung đụng. Đó là sự bẩn thỉu. Nếu bản thân có bản lĩnh thì tập đoàn lừa cũng không làm gì được. Đàn ông ngoài cái bản năng muốn chung đụng thì phải có bản lĩnh cự tuyệt cái bẩn thỉu. Tôi thấy 2 gã đó thật sự tồi tệ. Người đau đớn lúc này là vợ và con họ. Đứt ruột ra được".

"Ủa ủa, ngoại tình là bình thường hả? 'Văn hóa đàn ông' này của chị, chắc chị đang ở thời phong kiến bị xuyên không qua đây phải không? Ai đó cho chị cỗ máy thời gian để chị về lại thời của chị đi mau lên, chứ chị ở đây làm ô nhiễm không khí quá", khán giả K.J khó chịu với nữ diễn viên.

"Không thể hiểu một người phụ nữ lại có thể phát biểu với cái tư tưởng bình thường hóa chuyện ngoại tình như thấy này được", tài khoản mạng N.M khó hiểu.

"Mình đã shock khi nghe được một người phụ nữ phát ngôn ra câu đó. Đặt mình vào vị trí vợ con hai người đó đi, rồi đặt vào vị trí cô gái kia đi. Mà thôi không dám nghĩ đến, đầu tiên hãy làm người có đạo đức đi đã", một dân mạng khác bình luận.

Nữ diễn viên Kiều Thanh gây 'sốc' khi phát ngôn về vụ 2 nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi người Anh - Ảnh 4
Nữ diễn viên Kiều Thanh gây 'sốc' khi phát ngôn về vụ 2 nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi người Anh - Ảnh 5
Nữ diễn viên Kiều Thanh gây 'sốc' khi phát ngôn về vụ 2 nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi người Anh - Ảnh 6
Nữ diễn viên Kiều Thanh gây 'sốc' khi phát ngôn về vụ 2 nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi người Anh - Ảnh 7
Nữ diễn viên Kiều Thanh gây 'sốc' khi phát ngôn về vụ 2 nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi người Anh - Ảnh 8
Khán giả giận dữ trước phát ngôn của diễn viên "Phía trước là bầu trời". Ảnh: Chụp màn hình

 

Hiện phát ngôn của Kiều Thanh vẫn được bán tán rôm rả trên mạng xã hội và không ngừng "ném đá" nữ diễn viên này.

Quay lại scandal chấn động của 2 sao nam Vbiz, hiện vẫn chưa có thêm thông tin từ phía cảnh sát. Được biết, cả hai chưa thể về nước và vẫn ở lại Tây Ban Nha để điều tra cho đến khi có kết luận cuối cùng.

Liên quan đến vụ việc của hai nghệ sĩ Vbiz, theo trang Majorca Daily Bulletin, một cô gái 17 tuổi người Anh đã trình báo lên cảnh sát việc bị 2 người đàn ông cưỡng hiếp trên đảo Majorca. Theo phía cô gái, 2 người này là một diễn viên và một nhạc sĩ nổi tiếng tại Việt Nam, có độ tuổi là 37 và 42.

Sự việc diễn ra tại một khách sạn ở Andratx, phía tây nam hòn đảo vào cuối tuần trước, sau khi cô gái trẻ gặp những người đàn ông ở một nhà hàng gần đó.

Nữ diễn viên Kiều Thanh gây 'sốc' khi phát ngôn về vụ 2 nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi người Anh - Ảnh 9
Xe cảnh sát trước khách sạn nơi nghệ sĩ Việt lưu trú (Ảnh: Michel's).

 

Theo tờ Ultima Hora tại địa phương, trước khi đồng ý hẹn gặp 2 người đàn ông này, cô gái đã có khoảng thời gian trò chuyện với họ trên bãi biển. Cô gái cũng khai với cảnh sát, 2 người đàn ông đã bắt cô tắm sau khi thực hiện hành vi, nhằm xóa sạch bằng chứng.

Cũng theo Ultima Hora, 2 nghệ sĩ Việt Nam bị bắt tại khách sạn giấu tên ở Andratx vào sáng 25/6 (thứ Bảy, giờ địa phương). Họ sau đó đã được tại ngoại, nhưng bị cấm rời khỏi Tây Ban Nha trong khi sự việc đang được điều tra.

Báo Tây Ban Nha tiết lộ thêm tình tiết gây 'sốc' trong vụ 2 nghệ sĩ Việt bị tố cưỡng hiếp thiếu nữ 17 tuổi người Anh

Báo Tây Ban Nha tiết lộ thêm tình tiết gây 'sốc' trong vụ 2 nghệ sĩ Việt bị tố cưỡng hiếp thiếu nữ 17 tuổi người Anh

Tờ báo địa phương Majorca Daily Bulletin đã cung cấp thêm một số tình tiết, trong vụ 2 nghệ sĩ Việt bị cô gái 17 tuổi người Anh tố hiếp dâm.

Xem thêm
Từ khóa:   Kiều Thanh cưỡng hiếp 2 nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 4 giờ 55 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 45 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 8 giờ 0 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 8 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An