Những nghi vấn về tên tuổi 2 sao nam này được bàn tán rôm rả khắp trang mạng xã hội, mặc dù chưa có thông tin chính thức từ phía cảnh sát. Bên cạnh dân tình, thì giới nghệ sĩ cũng "nóng ran" khi đồng nghiệp của họ dính vào ồn ào chấn động. Trong số đó là phát ngôn gây "sốc" của diễn viên Kiều Thanh liên quan đến vụ việc.

Hai nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm cô gái 17 tuổi người Anh ở Tây Ban Nha được ví như "vụ nổ" truyền thông của showbiz năm 2022. Những ngày qua, mạng xã hội rúng động, giới nghệ sĩ chao đảo và ảnh hưởng ít nhiều bởi vụ lùm xùm đi châu Âu của 2 sao nam nổi tiếng.

Ở bên nước ngoài các bạn nữ phát triển dậy thì sớm, trải nghiệm cũng sớm từ 12, 13 tuổi cơ. Vào đúng 2 anh đẹp trai lại nổi tiếng nên thành to chuyện! Có khi là người bình thường thì bạn nữ kia OK ngay!".

Nữ diễn viên qua đó nêu góc nhìn: "Đàn ông đi nước ngoài ông nào chẳng thử 'dâu ngô' một tí. Không chủ động thì cũng bị tác động bởi bạn bè hoặc fan hâm mộ mời, tặng mà.

Chia sẻ của Kiều Thanh xoay quanh vụ việc nóng. Ảnh: Chụp màn hình

Nguyên văn chia sẻ của Kiều Thanh trước khi chỉnh sửa, có cụm từ "văn hóa đàn ông". Ảnh: Chụp màn hình

Những phát ngôn của nữ diễn viên đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Bài đăng của Kiều Thanh vấp phải hàng loạt icon phẫn nộ cùng những bình luận mỉa mai, chỉ trích.

Khán giả V.Loan tức giận nói thẳng với Kiều Thanh: "Chị đang cổ xúy cho thói sống chung đụng. Đó là sự bẩn thỉu. Nếu bản thân có bản lĩnh thì tập đoàn lừa cũng không làm gì được. Đàn ông ngoài cái bản năng muốn chung đụng thì phải có bản lĩnh cự tuyệt cái bẩn thỉu. Tôi thấy 2 gã đó thật sự tồi tệ. Người đau đớn lúc này là vợ và con họ. Đứt ruột ra được".

"Ủa ủa, ngoại tình là bình thường hả? 'Văn hóa đàn ông' này của chị, chắc chị đang ở thời phong kiến bị xuyên không qua đây phải không? Ai đó cho chị cỗ máy thời gian để chị về lại thời của chị đi mau lên, chứ chị ở đây làm ô nhiễm không khí quá", khán giả K.J khó chịu với nữ diễn viên.

"Không thể hiểu một người phụ nữ lại có thể phát biểu với cái tư tưởng bình thường hóa chuyện ngoại tình như thấy này được", tài khoản mạng N.M khó hiểu.

"Mình đã shock khi nghe được một người phụ nữ phát ngôn ra câu đó. Đặt mình vào vị trí vợ con hai người đó đi, rồi đặt vào vị trí cô gái kia đi. Mà thôi không dám nghĩ đến, đầu tiên hãy làm người có đạo đức đi đã", một dân mạng khác bình luận.

Khán giả giận dữ trước phát ngôn của diễn viên "Phía trước là bầu trời". Ảnh: Chụp màn hình

Hiện phát ngôn của Kiều Thanh vẫn được bán tán rôm rả trên mạng xã hội và không ngừng "ném đá" nữ diễn viên này.

Quay lại scandal chấn động của 2 sao nam Vbiz, hiện vẫn chưa có thêm thông tin từ phía cảnh sát. Được biết, cả hai chưa thể về nước và vẫn ở lại Tây Ban Nha để điều tra cho đến khi có kết luận cuối cùng.

Liên quan đến vụ việc của hai nghệ sĩ Vbiz, theo trang Majorca Daily Bulletin, một cô gái 17 tuổi người Anh đã trình báo lên cảnh sát việc bị 2 người đàn ông cưỡng hiếp trên đảo Majorca. Theo phía cô gái, 2 người này là một diễn viên và một nhạc sĩ nổi tiếng tại Việt Nam, có độ tuổi là 37 và 42.

Sự việc diễn ra tại một khách sạn ở Andratx, phía tây nam hòn đảo vào cuối tuần trước, sau khi cô gái trẻ gặp những người đàn ông ở một nhà hàng gần đó.

Xe cảnh sát trước khách sạn nơi nghệ sĩ Việt lưu trú (Ảnh: Michel's).

Theo tờ Ultima Hora tại địa phương, trước khi đồng ý hẹn gặp 2 người đàn ông này, cô gái đã có khoảng thời gian trò chuyện với họ trên bãi biển. Cô gái cũng khai với cảnh sát, 2 người đàn ông đã bắt cô tắm sau khi thực hiện hành vi, nhằm xóa sạch bằng chứng.

Cũng theo Ultima Hora, 2 nghệ sĩ Việt Nam bị bắt tại khách sạn giấu tên ở Andratx vào sáng 25/6 (thứ Bảy, giờ địa phương). Họ sau đó đã được tại ngoại, nhưng bị cấm rời khỏi Tây Ban Nha trong khi sự việc đang được điều tra.