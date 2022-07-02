Nếu không được dẫn độ, hai nghệ sĩ Việt có thể ngồi tù ở Tây Ban Nha

Theo Tuổi Trẻ đưa tin, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngày 25/6/2022, cảnh sát đảo Majorca (Tây Ban Nha) thông báo đã bắt giữ 2 công dân Việt Nam với cáo buộc "xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi" và "xâm phạm quyền riêng tư".

Liên quan đến thông tin cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt hai nam công dân Việt Nam ở Majorca với cáo buộc "tấn công tình dục", Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết hai công dân này đã được tại ngoại và chờ cơ quan chức năng xử lý.

Hiện 2 công dân đã được tại ngoại và trong quá trình chờ cơ quan chức năng Tây Ban Nha xử lý.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam đã triển khai bước đầu các biện pháp bảo hộ công dân, làm việc với cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin, đề nghị phía Tây Ban Nha đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam cũng như kịp thời cung cấp thông tin về diễn biến tình hình xử lý cho Đại sứ quán.

Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha tiếp tục theo dõi sát vụ việc, giữ liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại, sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ công dân kịp thời theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và sở tại.

Hai nghệ sĩ Việt có thể ngồi tù ở Tây Ban Nha nếu không được dẫn độ

Tờ Mirror đăng tải thông tin một cô gái 17 tuổi người Anh bị cưỡng hiếp trong khách sạn ở Tây Ban Nha bởi hai người đàn ông, được mô tả là "diễn viên và nhạc sĩ có thâm niên nghề nghiệp lâu năm ở Việt Nam".

Theo lời của nạn nhân với cảnh sát, cô bị tấn công tại một khách sạn ở Andratx, phía Tây Nam của hòn đảo Majorca, sau khi cả ba gặp nhau tại một nhà hàng vào tối thứ sáu (24/6) rồi cùng trò chuyện, uống rượu trước khi đi dạo ngoài bãi biển. Họ uống say và về phòng khách sạn của một trong hai người đàn ông, nơi được cho là xảy ra vụ hiếp dâm. Cô gái khai rằng hai người này sau khi ép cô quan hệ tình dục đã bắt cô đi tắm để loại bỏ dấu vết có thể buộc tội họ.

Sau đó, cô gái đã liên lạc với người thân để nhờ họ báo cảnh sát.

Thông tin trên sau khi được đăng tải lập tức khiến mạng xã hội dậy sóng. Và các chế tài của luật pháp Việt Nam trong trường hợp các đối tượng này bị kết án ở Tây Ban Nha càng khiến công chúng quan tâm.

Xe cảnh sát trước khách sạn nơi nghệ sĩ Việt lưu trú. Ảnh: Michel's

Chia sẻ trên Thanh Niên về trường hợp này, luật sư Trần Viết Hà - Công ty Luật TNHH MTV Nam Sơn - Đoàn Luật sư TP.HCM phân tích: "Khoản 1 Điều 6, Bộ luật Hình sự quy định: “Công dân Việt Nam hoặc pháp nhân thương mại Việt Nam có hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà Bộ luật này quy định là tội phạm, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam theo quy định của Bộ luật Hình sự”.

Ngoài ra, ngày 1/10/2014 và ngày 18/9/2015 Việt Nam và Tây Ban Nha đã ký hiệp định tương trợ tư pháp, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù và Hiệp định dẫn độ. Vì vậy, vụ này có thể sẽ có 3 trường hợp xảy ra.

Trường hợp thứ nhất, nếu Tây Ban Nha đồng ý cho Việt Nam dẫn độ thì hai người này nghệ sĩ Việt sẽ được dẫn độ về nước và truy cứu theo pháp luật hình sự Việt Nam. Với tội hiếp dâm, căn cứ theo điều 141, Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt thấp nhất là 2-7 năm tù. Trường hợp phạm tội có tổ chức, khung hình phạt từ 7-15 năm tù.

Trường hợp thứ hai là Tây Ban Nha không cho phép dẫn độ nhưng cho phép chuyển giao người bị kết án phạt tù thì hai nghệ sĩ sẽ được xét xử theo pháp luật Tây Ban Nha và có thể được đưa về thi hành hình án tại Việt Nam.

Trường hợp thứ ba, phía Tây Ban Nha không cho phép dẫn độ, không chấp nhận chuyển giao người bị kết án thì khi đó hai nghệ sĩ Việt phải thi hành bản án ở xứ sở trời tây.

Việc hai công dân Việt Nam bị tố hiếp dâm cô gái người Anh 17 tuổi được xác định là hai nghệ sĩ nổi tiếng đã gây rúng động dư luận trong nước. Ảnh minh họa

Hiện hai người đàn ông Việt đã được tại ngoại nhưng bị cấm rời khỏi Tây Ban Nha trong khi cuộc điều tra đang diễn ra.

Đến nay, hai người đàn ông bị bắt giữ vẫn chưa được nêu tên.