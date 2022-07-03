Theo đó, tờ báo địa phương Majorca Daily Bulletin cho biết, 2 người đàn ông việt bị bắt giữ bao gồm một nhạc sĩ và một diễn viên, lần lượt là 42 tuổi và 37 tuổi, là những người có tên tuổi tại Việt Nam. Vào ngày 25/6 vừa qua, 2 nghệ sĩ này đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc tấn công tình dục một cô gái người Anh 17 tuổi.

Trong vụ việc 2 nghệ sĩ Việt Nam bị bắt giữ tại Tây Ban Nha với cáo buộc tấn công tình dục một cô gái người Anh 17 tuổi, báo Tây Ban Nha tiết lộ thêm một số chi tiết.

Cô gái nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường, quay trở lại nhà hàng, nhanh chóng báo cho người dì của mình và họ nhanh chóng báo cảnh sát.

Cáo buộc cho rằng, 2 người đàn ông này đã gặp cô gái 17 tuổi tại một nhà hàng ở Andratx, thuộc đảo Majorca Tây Ban Nha. Sau cuộc trò chuyện và uống rượu cùng nhau. Lát sau, ba người đi đến bãi biển và bắt đầu thân mật. Sau đó, họ đến phòng khách sạn của một trong 2 người đàn ông, và vụ hiếp dâm được cho là diễn ra tại đây.

Rất nhanh sau đó, những người xung quanh cũng đã nghe tin về vụ việc và phát hiện ra tung tích hai người đàn ông Việt Nam. Một số du khách người Đức và bồi bàn tại khách sạn đã cố gắng cầm chân và khống chế hai người đàn ông để họ không thể chạy trốn. Khoảng 30 phút sau, cảnh sát đã tới và bắt giữ hai người đàn ông này.

Xe cảnh sát trước khách sạn nơi nghệ sĩ Việt lưu trú. Ảnh: Michel's

Theo nguồn tin từ báo Người đưa tin, vào ngày 28/6, hai nghệ sĩ Việt đã phải hầu tòa. Sau đó, họ được tại ngoại nhưng bị thu giữ hộ chiếu, bị cấm rời khỏi Tây Ban Nha trong thời gian điều tra hình sự.

Hiện cảnh sát vẫn chưa công bố danh tính 2 người đàn ông này.

Hai nghệ sĩ Việt có thể ngồi tù ở Tây Ban Nha nếu không được dẫn độ

Thông tin trên sau khi được đăng tải lập tức khiến mạng xã hội dậy sóng. Và các chế tài của luật pháp Việt Nam trong trường hợp các đối tượng này bị kết án ở Tây Ban Nha càng khiến công chúng quan tâm.

Chia sẻ trên Thanh Niên về trường hợp này, luật sư Trần Viết Hà - Công ty Luật TNHH MTV Nam Sơn - Đoàn Luật sư TP.HCM phân tích: "Khoản 1 Điều 6, Bộ luật Hình sự quy định: “Công dân Việt Nam hoặc pháp nhân thương mại Việt Nam có hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà Bộ luật này quy định là tội phạm, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam theo quy định của Bộ luật Hình sự”.

Ngoài ra, ngày 1/10/2014 và ngày 18/9/2015 Việt Nam và Tây Ban Nha đã ký hiệp định tương trợ tư pháp, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù và Hiệp định dẫn độ. Vì vậy, vụ này có thể sẽ có 3 trường hợp xảy ra.

Trường hợp thứ nhất, nếu Tây Ban Nha đồng ý cho Việt Nam dẫn độ thì hai người này nghệ sĩ Việt sẽ được dẫn độ về nước và truy cứu theo pháp luật hình sự Việt Nam. Với tội hiếp dâm, căn cứ theo điều 141, Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt thấp nhất là 2-7 năm tù. Trường hợp phạm tội có tổ chức, khung hình phạt từ 7-15 năm tù.

Trường hợp thứ hai là Tây Ban Nha không cho phép dẫn độ nhưng cho phép chuyển giao người bị kết án phạt tù thì hai nghệ sĩ sẽ được xét xử theo pháp luật Tây Ban Nha và có thể được đưa về thi hành hình án tại Việt Nam.

Trường hợp thứ ba, phía Tây Ban Nha không cho phép dẫn độ, không chấp nhận chuyển giao người bị kết án thì khi đó hai nghệ sĩ Việt phải thi hành bản án ở xứ sở trời tây.