Trích dẫn từ Dân việt, hồi tháng 6 mới đây chính phủ Tây Ban Nha đã thông qua một đạo luật định nghĩa tất cả quan hệ tình dục không đồng thuận là hiếp dâm trong cuộc cải tổ lập pháp nhằm tăng hình phạt đối với tội phạm tình dục và yêu cầu nhiều hỗ trợ hơn cho nạn nhân, theo Reuters.

Điều đó từng được Bộ trưởng Bộ Bình đẳng Tây Ban Nha , bà Irene Montero tuyên bố với các nhà lập pháp tại Quốc hội: “Tây Ban Nha là một quốc gia tự do hơn và an toàn hơn cho tất cả phụ nữ".

Người phát ngôn của chính phủ Tây Ban Nha, Maria Jesus Montero tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng, những gì luật mới làm được đó là giúp nạn nhân được bảo vệ hơn. Đạo luật cũng kết hợp tội lạm dụng tình dục và tấn công tình dục vào cùng một loại tội phạm để có thể xử như hiếp dâm trong khi nạn nhân sẽ không còn phải chứng minh mình bị bạo lực hoặc có phản kháng hay không nữa.

Đạo luật coi mọi hành vi quan hệ tình dục không đồng thuận là hiếp dâm. Động thái này đưa luật về tội phạm tình dục của Tây Ban Nha giống với 11 quốc gia châu u khác, bao gồm Thụy Điển, Bồ Đào Nha và Anh, vốn đã sớm sử dụng các định nghĩa pháp lý tương tự.

Cũng theo Infonet, theo dự luật mới, sự đồng ý là sự thể hiện rõ ràng ý chí của một người, trong khi sự im lặng hoặc thụ động không được xem là đồng ý. Từ đó, hành vi quan hệ tình dục không đồng thuận có thể bị xem là tấn công tình dục và mức án tù là từ 12 - 15 năm.

Vụ án “Bầy sói”: Vào năm 2016, một cô gái (18 tuổi) đã bị 5 gã đàn ông hiếp dâm tập thể khi có mặt tại lễ hội đua bò ở thành phố Pamplona.

Tới năm 2018, tòa án đưa ra phán quyết phạt 5 người đàn ông tội lạm dụng tình dục thay vì hiếp dâm, do tòa án không tìm thấy bằng chứng cho thấy các nghi phạm sử dụng bạo lực với nạn nhân.

Ngay lập tức, người dân Tây Ban Nha đã đổ xuống đường biểu tình khi cho rằng cáo buộc mà 5 đối tượng phải nhận là nhẹ hơn rất nhiều so với mức độ nghiêm trọng gây ra cho nạn nhân. Hàng nghìn người biểu tình cũng yêu cầu sửa đổi luật để tăng nặng hình phạt với những kẻ phạm tội hiếp dâm.

Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ của dư luận, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đã phải thay đổi bản án và khép tội danh hiếp dâm đối với 5 bị cáo. Cuối cùng, 5 đối tượng bị kết án 15 năm tù thay vì 9 năm như phán quyết trước đó.

Chính vì vậy, đó là lí do để Tây Ban Nha quyết định thay đổi bộ luật hình sự bằng cách công bố dự luật hướng tới tăng nặng hình phạt với những đối tượng phạm tội hiếp dâm vào năm 2020.Theo đó, rình rập và quấy rối tình dục (bao gồm quấy rối ở công sở hoặc đường phố) từng bị coi là tội nhẹ giờ đây cũng sẽ bị xử nặng. Khi luật được sửa đổi, việc quan hệ tình dục không có sự đồng thuận sẽ bị coi là hiếp dâm.

Điều 180, Luật hình sự Tây Ban Nha quy định các tình tiết tăng nặng, khiến người phạm tội phải nhận án từ 12-15 năm tù cho các hành vi ở Điều 179 như sau:

1. Khi người phạm tội có hành vi bạo lực nặng nề hoặc đe dọa có tính chất sỉ nhục đặc biệt.

2. Khi các hành vi phạm tội được thực hiện bởi 2 người trở lên.

3. Khi nạn nhân đặc biệt dễ bị tổn thương vì tuổi tác, bệnh tật, tật nguyền hoặc rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nào đó.

4. Khi, để thực hiện hành vi phạm tội, người phạm tội đã lợi dụng mối quan hệ gần gũi hoặc quan hệ bề trên với nạn nhân (chẳng hạn, nạn nhân là con, cháu hoặc anh, chị, em ruột, con nuôi hoặc vợ chồng với kẻ phạm tội).

5. Khi người phạm tội sử dụng vũ khí hoặc các phương tiện nguy hiểm tương đương khác có thể gây chết người hoặc thương tích đối với nạn nhân (trường hợp gây chết người hoặc thương tích cho nạn nhân sẽ bị xử phạt riêng).