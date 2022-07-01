Hé lộ tâm thư của người mẹ bỏ bé gái 20 tháng tuổi trước nhà dân: Cầu xin được ‘gửi gắm’, hứa tạ ơn

Xã hội 01/07/2022 10:13

Đọc bức tâm thư, người nghe không khỏi xúc động, vừa cảm thấy đáng trách nhưng cũng xót thương cho số phận của cả 2 mẹ con.

Như trước đó, UBND phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã đăng tin tìm cha, mẹ đẻ cho đứa trẻ 20 tháng tuổi bị bỏ rơi nhưng chưa có tung tích. Thời điểm trên, bà Trương Thị Hoa (52 tuổi; ngụ khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Thanh) đã thấy cháu bé và hiện tại đang cưu mang, nuôi dưỡng.

Vào thời điểm trên, Người lao động phát tin vào ngày 24/6, bà Hoa phát hiện một bé gái khoảng 20 tháng tuổi, tình trạng sức khỏe bình thường, bé đang ở một mình trước cổng nhà mình. Bên cạnh bé có một túi quần áo, tã lót và một bức thư ngắn viết bằng giấy học sinh. Bà Hoa sau khi nắm thông tin đã trình báo lên chính quyền địa phương mong có được thêm manh mối về đứa trẻ và thân nhân cháu bé. Sau đó, UBND phường đã đăng tin tìm cha, mẹ đẻ cho đứa trẻ bị bỏ rơi.

Hé lộ tâm thư của người mẹ bỏ bé gái 20 tháng tuổi trước nhà dân: Cầu xin được ‘gửi gắm’, hứa tạ ơn - Ảnh 1
UBND phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã đăng tin tìm cha, mẹ đẻ cho đứa trẻ 20 tháng tuổi bị bỏ rơi nhưng chưa có tung tích - Ảnh: Người Lao Động

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, trong đơn phát tìm cha, mẹ đẻ cho cháu bé UBND phường Hoài Thanh đính kèm nội dung trong bức thư viết bằng giấy học sinh của người mẹ bỏ con lại. Cụ thể, người mẹ tên Oanh đã ghi chú: "Cô Bảy thương. Con biết hoàn cảnh cô không có con. Con nghe người ta nói cô thích nuôi, mà điều kiện con sinh viên không có điều kiện nuôi nên con gửi cô nuôi giúp giùm con. Con không bao giờ quên ơn cô. Sau này con có điều kiện ổn định con về xin lại con của con. Ngàn lần cảm ơn cô giúp giùm con trong lúc khó khăn này… Con Oanh".

Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan này, chính quyền địa phương vẫn tạm thời giao cho bà Hoa nuôi dưỡng, chăm sóc đứa trẻ. Ông Nguyễn Hữu Kim, chủ tịch UBND phường cho biết “Chúng tôi thông báo trong 1 tháng, cha mẹ bé nếu nhận được tin thì đến phường làm thủ tục để nhận con. Đến ngày 27-7-2022, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ của trẻ, UBND phường Hoài Thanh sẽ làm đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan cho cháu bé theo quy định của pháp luật".

Cho đến 29/6, ông Kim xác nhận vẫn chưa tìm được thân nhân bé gái bị bỏ rơi trước nhà bà Hoa.

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Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 30/6, trong đó, 4 thợ sửa chữa đường dây mạng đang uống nước, trú mưa thì gặp tai nạn.

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Từ khóa:   đứa trẻ bị bỏ rơi Bình Định tâm thư mẹ bỏ rơi trẻ

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