Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 30/6, trong đó, 4 thợ sửa chữa đường dây mạng đang uống nước, trú mưa thì gặp tai nạn.
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Theo Tiền Phong ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe khách nằm trên lề đường, tông sập một phần quán cà phê. Nhiều người dân hiếu kỳ đã tập trung tại khu vực xảy ra tai nạn làm giao thông di chuyển khó khăn.
Thông tin ban đầu, chiếc xe khách mang BKS 51B-160.15 lưu thông từ hướng tỉnh Bạc Liêu về tỉnh Cà Mau thì bất ngờ mất lái lao lên vỉa hè trước khi tông vào quán cà phê ven đường (gần Trung tâm văn hóa, thể thao, học tập cộng đồng xã Tắc Vân).
Thời điểm xảy ra tai nạn có 4 người là nhân viên công ty viễn thông sửa chữa đường dây mạng gần quán cà phê. Vụ tai nạn làm 4 người bị thương, trong đó có tài xế xe khách và 1 người tử vong.
Theo Dân Việt, bà Nguyễn Kim Ngân – Phó Chủ tịch UBND xã Tắc Vân (TP.Cà Mau, Cà Mau) cũng đã xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người thương vong. "Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do xe khách tránh một người lái xe đi ngang lộ, tài xế mất lái nên tông vào quán cà phê”- bà Ngân cho biết thêm.
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng cứu hộ và CSGT đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và ổn định trật tự. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ thêm.