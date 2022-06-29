Người phụ nữ 42 tuổi cùng con gái 21 tuổi đã giở trò ‘vừa ăn cướp vừa la làng’, lén gài ma túy vào túi vợ tình nhân rồi báo công an.

Tuy nhiên, hành động vi phạm pháp luật của 2 mẹ con trên đã bị cảnh sát phát hiện, tóm gọn. Cập nhật trên VTC, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam Lò Thị Dương (42 tuổi) và Lò Thị Hồng (21 tuổi, con gái Dương) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Vu khống". Theo cơ quan điều tra, khoảng 8h00 ngày 26/5, Công an phường Thanh Trường nhận được tin báo tại khu vực xã Thanh Luông, huyện Điện Biên xuất hiện người phụ nữ trung niên lái xe máy màu trắng đen, chở theo lồng gà có biểu hiện mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Sau nhiều lần tra hỏi, bà Lường Thị Thanh (người phụ nữ giao gà) cho hay, khi đi giao gà ở xã Thanh Luông, bà này đứng nói chuyện điện thoại thì thấy có một người phụ nữ đứng bên cạnh. Sau đó bà T. đi đến hầm Đờ Cát thì bị công an bắt. Lò Thị Dương (42 tuổi) và Lò Thị Hồng (21 tuổi) bị bắt vì "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Vu khống". Ảnh: VTC. Theo Người đưa tin, xác định vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, lãnh đạo Cơ quan CSĐT đã huy động tối đa lực lượng tập trung rà soát địa bàn, rà soát Camera tại các vị trí dẫn tới điểm mà bà T. đã bán gà, gạo cho người phụ nữ trên và xác minh về nhân thân, lai lịch của bà T.

Qua nhiều manh mối khác, cơ quan công an phát giác chồng bà Thanh là Lường Văn H. có quan hệ "mập mờ" với bà Lò Thị Dương. Vào tháng 1/2021, Dương từng bị vợ H. đánh ghen rồi tung clip lên mạng xã hội. Từ điểm nghi vấn này, cơ quan công an đã triệu tập Dương lên để làm rõ vụ việc. Sau nhiều giờ đấu tranh, Dương thừa nhận do thù tức việc từng bị Thanh đánh ghen, tung clip lên mạng nên nung nấu ý định trả thù. Để thực hiện kế hoạch, Dương đã mua ma túy, một SIM điện thoại rác và gọi con gái là Lò Thị Hồng hỗ trợ. Dương đi mua ma túy và lấy sim rác để Hồng gọi điện đặt gà của bà T. Sau đó, Hồng chỉ dẫn bà T. mang gà đến nơi vắng vẻ, rồi tìm sơ hở để bỏ ma tuý vào người bà T., sau đó báo tin cho cơ quan công an để bắt bà T. Hiện tại, sau khi xác minh, làm rõ, cơ quan điều tra đã ra quyết định trả tự do đối với bà Lường Thị Thanh và khởi tố 2 mẹ con trên về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Vu khống".

Đẫm nước mắt bức thư của người mẹ bất hạnh gửi con gái sinh ra không có tay chân: "Xin lỗi vì mẹ không cho con một cơ thể lành lặn" Có gặp ác mộng mẹ cũng không thể ngờ rằng những đau khổ nhất lại xảy đến với con gái của mẹ. Xin lỗi vì mẹ không thể cho con hình hài lành lặn, lại mang nhiều căn bệnh quái ác.

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