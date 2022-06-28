Trên Tuổi trẻ theo New York Times cập nhật, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard thông báo một trong những tổng lãnh sự của Mexico đang đến địa điểm này. Ông Ebrard gửi lời chia buồn và cho biết vẫn chưa có thông tin về quốc tịch của các nạn nhân. Theo KSAT cho hay, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vào khoảng 18h ngày 27-6 theo giờ địa phương, tức khoảng 6h sáng 28-6 theo giờ Việt Nam.

Vừa mới đây, có ít nhất 46 người được tìm thấy đã chết bên trong trong một chiếc xe container nằm trên một con đường hẻo lánh ở phía tây nam thành phố San Antonio, Texas và 16 người khác đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi nắng nóng.

Đây có thể là một trong những thảm kịch lớn nhất liên quan đến người di cư ở Mỹ trong những năm gần đây. Tất cả nạn nhân được cho đã vượt biên bất hợp pháp sang Mỹ.

Theo nguồn tin từ Người lao động từ hãng tin AP, 46 thi thể được tìm thấy đã chết bên trong chiếc xe đầu kéo. AP cho biết 16 người khác còn sống, gồm 12 người lớn và 4 trẻ em, nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện đều có các biểu hiện bệnh liên quan đến tình trạng nắng nóng. “Thân nhiệt các nạn nhân rất nóng khi chạm vào và (họ) bị mất nước. (Chúng tôi) cũng không tìm thấy nước trong xe container" - cảnh sát cho hay. AP giấu tên vì thông tin chưa được phép công bố rộng rãi.

Nhân viên cứu hộ tại hiện trường tìm thấy 40 thi thể ở San Antonio ngày 27-6 - Ảnh: Tuổi trẻ

Cập nhật trên ZingNews, các nhà chức trách mô tả cảnh tượng kinh hoàng khi họ tìm thấy thi thể đàn ông và phụ nữ chồng chất bên trong xe container, nơi có nhiệt độ lên tới gần 40 độ C. Cảnh sát trưởng McManus cho biết 3 người đã bị bắt giữ, nhưng không rõ họ có hoàn toàn liên quan tới vụ việc này hay không.

Các bức ảnh mà AP và hãng tin Reuters chụp từ ngoài dải băng phong tỏa, cũng như một đoạn clip 26 giây quay từ ngoài nơi phong tỏa và bằng fiycam vừa được ABC News cho thấy hàng chục xe cảnh sát, xe cứu thương và xe cứu hộ đậu dày đặc trên một đoạn đường xung quanh chiếc xe đầu kéo với container đã được mở.

Chiếc container bị bỏ lại bên cạnh đường ray xe lửa ở ngoại ô thành phố San Antonio, bang Texas, vào ngày 27/6. Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường. Ảnh: Zing news

Cảnh sát vẫn tiếp tục phong tỏa và điều tra tại hiện trường vụ việc. Đây có thể là thảm kịch chết chóc nhất trong số hàng nghìn người đã thiệt mạng khi cố gắng vượt biên sang Mỹ trong những thập kỷ gần đây. Các nạn nhân được cho là những người di cư không có giấy tờ, đang tìm cách vượt biên trái phép ở biên giới Mỹ - Mexico.