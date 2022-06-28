Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể 3 em học sinh tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
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Được biết, 3 em rủ nhau đi tắm ở sông Dinh sau khi đi dự sinh nhật bạn. Đến chiều tối cùng ngày, gia đình vẫn chưa thấy các em về. Sau đó, một người bạn đã tìm thấy xe đạp và điện thoại, áo quần của 3 em để trên bờ nên báo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tìm kiếm.
Cập nhật trên VOV, hàng chục chiến sĩ của đơn vị cứu hộ cứu nạn, công an tỉnh Quảng Bình cùng chính quyền và người dân địa phương tham gia công tác cứu nạn. Tuy nhiên, may mắn đã không đến với 3 em.
Sau nhiều giờ tìm kiếm, ông Phan Văn Trưng, Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, khoảng 23h20 phút, lực lượng tìm thấy thi thể của em học sinh đầu tiên, thi thể em thứ 2 được tìm thấy sau đó 30 phút và em cuối cùng được tìm thấy vào lúc 1h sáng nay. 3 học sinh bị đuối nước là P.HN, P.L.N.C. (14 tuổi) và T.Đ.T (14 tuổi) cùng trú tại thị trấn Nông trường Việt Trung.
Cũng theo Người lao động thông tin, ngay khi nhận được tin báo, gia đình và chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm 3 học sinh mất tích.
Vụ tai nạn xảy ra ngoài mong muốn, hiện lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cùng gia đình phối hợp tiến hành các thủ tục mai táng cho 3 nạn nhân.
“Thông tin ban đầu được biết 3 cháu này đi chơi với nhau rồi rủ nhau xuống sông tắm. Tôi nhận được thông tin vào lúc 7h tối, người nhà cũng không thấy các cháu về nhà và cũng có một số người biết các cháu đi chơi, thấy xe đạp và đồ đạc bỏ trên bờ nhưng không thấy người", ông Trưng cho biết thêm.