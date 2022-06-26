Nữ công nhân cho hay, cô đang ở gần trước cổng công ty sau giờ tan ca bất ngờ bị nhóm 10 người vây đánh, trong đó một người đàn ông cầm nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu.

Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng ngày 24/6, sau giờ tan ca của công nhân. Nữ công nhân tội nghiệp nói trên đã bị vây đánh, khiến cô chảy máu, khâu nhiều vết thương.

Theo Tiền phong, đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh cô gái bị khoảng 10 người vây đánh hội đồng giữa đường, người bị đánh trong clip là D.T.N (19 tuổi), cô đang làm việc ở bộ phận QC (kiểm hàng) tại một công ty giày đóng trên địa bàn phường Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Cô gái bị vây đánh bất chấp nhiều người can ngăn. Ảnh: Tiền phong

N. cho hay, trong lúc kiểm hàng, N. thấy một số mẫu hàng bị lỗi nên yêu cầu một công nhân sửa lại. Thế nhưng, người yêu cầu sửa lại tên T. phản ứng, thách thức và cho rằng N. đang làm khó nên cả hai có lời qua tiếng lại. Sau khi tan ca, N. bị một nhóm khoảng 10 người lao vào cầm mũ bảo hiểm đánh khiến phần đầu nạn nhân chảy máu. Chỉ khi có nhiều người can ngăn, N mới thoát khỏi vòng vây.

Theo VOV, hậu quả để lại khiến N. phải khâu 7 mũi trên trán, cổ và lưng bị bầm tím, “đến giờ đầu vẫn còn đang bị choáng, không ngồi dậy được, người nhà phải đút cháo mới nuốt trôi"- N. kể lại. N. cho biết thêm, hiện không dám đi làm vì sau khi đánh hội đồng mình thì T. vẫn tiếp tục điện thoại hăm dọa. Gia đình N. đã trình báo công an vụ việc.

Ảnh cắt từ clip nạn nhân bị đánh dã man. Ảnh: Vov

Sau khi đăng tải, đoạn video đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, đa số đều bày tỏ sự bất bình với hành động của nhóm người trên.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Khánh, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương cho biết, đang yêu cầu Liên đoàn lao động thành phố Thuận An xác minh vụ việc.

Đau lòng 2 anh em ruột ‘mất tích’ tại Gia Lai, 3 ngày sau người thân phát hiện tử vong tại hồ nước Những tưởng hai anh em bỏ đi không báo gia đình, 3 ngày sau chính quyền địa phương và gia đình đã phát hiện tử vong tại hồ nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-clip-nu-cong-nhan-bi-10-nguoi-vay-danh-thuong-tich-day-nguoi-nghi-tra-thu-rieng-479057.html