Theo điều tra tại hiện trường có mùi xăng, nghi vấn một nam thanh niên đã dùng lửa thiêu đốt khiến 2 chị em không qua khỏi.

Cập nhật trên ZingNews, cơ quan chức năng đang tung lực lượng truy xét nghi can phóng hỏa căn nhà. Theo điều tra, nghi can là một nam thanh niên chưa rõ lí do vì sao có hành động tàn nhẫn đối với ngôi nhà trên. Được biết, căn nhà nghi bị phóng hỏa bằng xăng dẫn đến 2 người không qua khỏi.

Trước đó, Vietnamnet đưa tin rạng sáng 25/6 người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà ở đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức. Người dân ứng cứu nhưng không thành.

Phong tỏa hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Vietnamnet

Khi nhận tin báo lực lượng PCCC chuyên nghiệp đến hiện trường thì một lúc sau khống chế được ngọn lửa.

Sau đó, cơ quan chức năng tìm thấy hai người trong hiện trường cháy. Trong đó có một người đã tử vong; người còn lại được đưa đi cấp cứu nhưng vì thương tích nặng, cũng không qua khỏi.

Bước đầu công an xác định hai nạn nhân tử vong là hai chị em ruột gồm: Nguyễn Thị Tuyết N. (23 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh X. (19 tuổi). Ngôi nhà bị cháy do bà Kiều Thị Tuyết L. (49 tuổi) làm chủ. Ngôi nhà có kết cấu cấp 4, khung thép, mái tôn, có diện tích 45m2 và có một gác lửng diện tích 25m2.

Cách đây ít hôm, ba người bà con dưới quê có lên ở tạm tại ngôi nhà chờ khám chữa bệnh.

Rạng sáng 25/6 khi xảy ra vụ cháy, ba người bà con cùng bà L đã thoát thân được. Còn hai chị em N và X ở trên gác lửng, không chạy ra được nên gặp nạn.

Hiện, cảnh sát đang tung lực lượng truy bắt khẩn cấp người này.

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