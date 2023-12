Nam thanh niên sinh năm 2003 vốn bị khuyết tật trí tuệ vào chiều ngày 21/6, người dân bất ngờ phát hiện anh bị đánh bất tỉnh tại nghĩa trang trong tình trạng dập não.

Đến sáng ngày 22/6, công an đã vào cuộc điều tra và xác định nguyên nhân người có hành vi đánh đập nạn nhân bị khuyết tật trí tuệ. Theo nguồn tin từ Người lao động, "Nghi phạm đánh anh G. bị thương là một người bạn của người này, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn bộc phát".

Công an cũng xác định nguyên nhân khiến anh Võ Văn G. bị đánh bất tỉnh tại một nghĩa trang trên địa bàn huyện Nghi Lộc, Nghệ An là do mâu thuẫn bộc phát.

Nam thanh niên phát hiện bị đánh bất tỉnh trong nghĩa trang. Ảnh: Người đưa tin.

Hiện bệnh nhân vẫn đang được điều trị trong tình trạng bị thương nặng, xác định dập não cùng các vết thương trên cơ thể.

Như Vietnamnet đưa tin trước đó, người dân phát hiện một nam thanh niên nằm bất tỉnh ở khu vực bãi đất trống nghĩa trang xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc). Nạn nhân được đưa đến Trạm y tế xã Nghi Xuân sơ cứu. Sau đó, nạn nhân được đưa đến một bệnh viện tại thành phố Vinh để chữa trị trong tình trạng bị dập não.

Ảnh minh họa: Internet

Ông Hoàng Mạnh Hà - Chủ tịch UBND xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc) cho biết, gia đình anh G. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ anh G. một mình nuôi 2 con, hàng ngày nhặt ve chai kiếm sống. Bản thân anh G. bị khuyết tật về trí tuệ, anh trai anh G. bị câm điếc bẩm sinh. Theo gia đình, bình thường G. bị câm điếc nhưng vẫn có thể đi làm việc. Gia đình nghi ngờ, G. có thể bị đánh đập rồi bỏ ngoài nghĩa trang.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi, giúp đỡ anh G.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xac-dinh-nghi-pham-danh-thanh-nien-khuyet-tat-tri-tue-roi-bo-ngoai-nghia-trang-do-mau-thuan-boc-phat-478665.html