Xác định nghi phạm đánh thanh niên khuyết tật trí tuệ rồi bỏ ngoài nghĩa trang: do mâu thuẫn bộc phát

Xã hội 24/06/2022 09:04

Nam thanh niên sinh năm 2003 vốn bị khuyết tật trí tuệ vào chiều ngày 21/6, người dân bất ngờ phát hiện anh bị đánh bất tỉnh tại nghĩa trang trong tình trạng dập não.

Đến sáng ngày 22/6, công an đã vào cuộc điều tra và xác định nguyên nhân người có hành vi đánh đập nạn nhân bị khuyết tật trí tuệ. Theo nguồn tin từ Người lao động, "Nghi phạm đánh anh G. bị thương là một người bạn của người này, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn bộc phát".

Công an cũng xác định nguyên nhân khiến anh Võ Văn G. bị đánh bất tỉnh tại một nghĩa trang trên địa bàn huyện Nghi Lộc, Nghệ An là do mâu thuẫn bộc phát.

Xác định nghi phạm đánh thanh niên khuyết tật trí tuệ rồi bỏ ngoài nghĩa trang: do mâu thuẫn bộc phát - Ảnh 1
Nam thanh niên phát hiện bị đánh bất tỉnh trong nghĩa trang. Ảnh: Người đưa tin.

Hiện bệnh nhân vẫn đang được điều trị trong tình trạng bị thương nặng, xác định dập não cùng các vết thương trên cơ thể.

Như Vietnamnet đưa tin trước đó, người dân phát hiện một nam thanh niên nằm bất tỉnh ở khu vực bãi đất trống nghĩa trang xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc). Nạn nhân được đưa đến Trạm y tế xã Nghi Xuân sơ cứu. Sau đó, nạn nhân được đưa đến một bệnh viện tại thành phố Vinh để chữa trị trong tình trạng bị dập não.

Xác định nghi phạm đánh thanh niên khuyết tật trí tuệ rồi bỏ ngoài nghĩa trang: do mâu thuẫn bộc phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ông Hoàng Mạnh Hà - Chủ tịch UBND xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc) cho biết, gia đình anh G. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ anh G. một mình nuôi 2 con, hàng ngày nhặt ve chai kiếm sống. Bản thân anh G. bị khuyết tật về trí tuệ, anh trai anh G. bị câm điếc bẩm sinh. Theo gia đình, bình thường G. bị câm điếc nhưng vẫn có thể đi làm việc. Gia đình nghi ngờ, G. có thể bị đánh đập rồi bỏ ngoài nghĩa trang.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi, giúp đỡ anh G.

Nam thanh niên khuyết tật bẩm sinh bị đánh dập não rồi bỏ ở nghĩa trang: gia cảnh khó khăn, mẹ nhặt ve chai kiếm sống qua ngày

Nam thanh niên khuyết tật bẩm sinh bị đánh dập não rồi bỏ ở nghĩa trang: gia cảnh khó khăn, mẹ nhặt ve chai kiếm sống qua ngày

Vào chiều ngày hôm qua, một nam thanh niên khuyết tật trí tuệ bẩm sinh nghi bị đánh dập não rồi bỏ ở nghĩa trang, trên người có nhiều vết thương bầm dập.

Xem thêm
Từ khóa:   khuyết tật trí tuệ nam thanh niên bị đánh Nghệ An

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 40 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 30 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 11 giờ 55 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 30 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 45 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 15 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?