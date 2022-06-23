Nam thanh niên khuyết tật bẩm sinh bị đánh dập não rồi bỏ ở nghĩa trang: gia cảnh khó khăn, mẹ nhặt ve chai kiếm sống qua ngày

Xã hội 23/06/2022 11:17

Vào chiều ngày hôm qua, một nam thanh niên khuyết tật trí tuệ bẩm sinh nghi bị đánh dập não rồi bỏ ở nghĩa trang, trên người có nhiều vết thương bầm dập.

Cập nhật trên Vietnamnet, người dân phát hiện nam thanh niên nằm bất tỉnh ở nghĩa trang xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Những người tìm thấy sau đó đã đưa đến Trạm y tế xã Nghi Xuân sơ cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng nên nạn nhân tiếp tục được đưa đến một bệnh viện tại thành phố Vinh để chữa trị. Tình trạng nạn nhân được xác nhận bị dập não.

Nam thanh niên khuyết tật bẩm sinh bị đánh dập não rồi bỏ ở nghĩa trang: gia cảnh khó khăn, mẹ nhặt ve chai kiếm sống qua ngày - Ảnh 1
Nam thanh niên khuyết tật trí tuệ nghi bị đánh ở Nghệ An. Ảnh: Người lao động

Thông tin từ Người lao động, nạn nhân được xác định là anh Võ Văn G. (SN 2003), trú xóm 7, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Được biết, gia đình nạn nhân G. có hoàn cảnh khó khăn, là hộ nghèo của xã.

Ông Hoàng Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Nghi Phong, cho biết "Bản thân anh G. bị khuyết tật về trí tuệ, người anh trai bị câm điếc bẩm sinh. Anh G. bản thân sức khỏe không tốt, mẹ anh G. một mình nuôi 2 con, hàng ngày đi nhặt ve chai kiếm sống. Hoàn cảnh gia đình anh G. rất khó khăn nên chính quyền địa phương mong muốn các tổ chức, cá nhân ủng hộ, chia sẻ."

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện chính quyền địa phương đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi nạn nhân G. Đến nay bệnh nhân G. vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh. Các bác sĩ đang tích cực cấp và điều trị cho bệnh nhân G. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

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