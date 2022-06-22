Vụ việc xe 7 chỗ bốc cháy, người bên trong không kịp thoát ra, lửa thiêu cháy tại chỗ được xác nhận chính là một giám đốc công ty.

Vụ việc trên đã được Tri thức trực tuyến chia sẻ vào trưa 22/6 trên đường đê thuộc xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ôtô do một nam tài xế điều khiển tới khu vực gầm cầu Vĩnh Thịnh thì bốc cháy. Lúc này, tài xế đã đánh lái xe và đỗ ở ven đường. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng lên nhanh, thiêu rụi chiếc ôtô 7 chỗ. Người trong xe không kịp thoát ra ngoài được xác nhận tử vong chính là giám đốc công ty gốm Hoàng Đan.

Hìn ảnh chiếc xe cháy trơ khung, người bên trong không kịp thoát. Ảnh: Tuổi trẻ

Cụ thể, trang Tuổi trẻ đưa tin, ông N.V.Đ., 60 tuổi, ở thị trấn Thổ Tang, là giám đốc Công ty TNHH gốm Hoàng Đan là người trong xe - ông Đ. là người ngồi ghế lái và tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tam Phúc, đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 3, Công an tỉnh đã nhanh chóng đến hiện trường chữa cháy và bảo vệ hiện trường. Sau khoảng 6 phút, đám cháy được dập tắt nhưng chiếc xe đã cháy toàn bộ.

Hiện lực lượng công an đã phong tỏa, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-7-cho-boc-chay-tro-khung-nguoi-tu-vong-ben-trong-la-giam-doc-cong-ty-gom-478340.html