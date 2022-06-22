Thông tin của VOV từ Cục Đăng kiểm Việt Nam đưa tin, chiếc xe khách biển số 86B-009.88 gặp tai nạn trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vào chiều ngày 21/6 sẽ hết hạn kiểm định vào ngày 29/6/2022.

Theo công an điều tra, tìm hiểu nguyên nhân gây tai nạn của chiếc xe khách khiến 6 người bị thương và 1 người tử vong tại chỗ, tài xế này không có dấu hiệu sử dụng bia, rượu, các loại thức uống có cồn hay ma túy.

Theo Thanh niên, trường hợp ô tô quá hạn đăng kiểm, dù chỉ một ngày, tài xế cũng như chủ xe là các cá nhân, tổ chức sẽ bị xử phạt hành chính từ 2 đến gần 20 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Lần gần nhất chiếc xe khách 86B-009.88 đăng kiểm là ngày 30/12/2021. Chủ phương tiện đứng tên đăng ký là Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín. Chiếc xe được sản xuất năm 2016 và đăng ký lần đầu ngày 11/1/2017.

Trong trường hợp ô tô quá hạn đăng kiểm, dù chỉ một ngày, cả tài xế, chủ xe đều bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Cụ thể, theo điểm c, khoảng 4, điều 16 của Nghị định 100/2019, người điều khiển xe (tài xế) có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 1 tháng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) sẽ bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng. Bên cạnh đó, tài xế còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng. Trong vụ tai nạn trên, tài xế và xe chỉ còn đúng 1 tuần là hết hạn đăng kiểm theo quy định.

Mức phạt cho xe quá hạn đăng kiểm. Ảnh: Thanh niên.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe khách biển số 86B-009.88 của nhà xe Minh Nghĩa chạy trên Quốc lộ 1 hướng từ TP.Long Khánh đi Quốc lộ 20. Đến đoạn dải phân cách mở trước Đại học Công nghệ Miền Đông (huyện Thống Nhất) thì lao vào dải phân cách, văng sang làn đường ngược lại rồi lật nghiêng.

Thông tin ban đầu cũng được Người lao động đăng tin, một phần do trời mưa trơn trượt, tài xế xe phanh gấp khi cố né một chiếc ôtô vừa băng qua đường không may đã khiến xe khách đâm vào dải phân cách rồi văng qua làn đường ngược lại, lật nhào.

Xe khách không may lật nhào gây tai nạn thương tâm. Ảnh: Dân việt.

Người dân cùng cơ quan chức năng phải đập cửa, đưa hành khách ra ngoài. Tuy nhiên, một hành khách là bà H. (60 tuổi, TP Cần Thơ) tử vong tại chỗ, 6 người khác bị thương được đưa vào bệnh viện Đa khoa Long Khánh điều trị.

Cũng theo Dân Việt, ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe khách bị lật ngang, hư hỏng nặng, dầu nhớt chảy tràn trên đường, dải phân cách nằm ngổn ngang gây cản trở giao thông qua khu vực nhiều giờ đồng hồ.

Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre - Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng Công an huyện Thống Nhất khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.