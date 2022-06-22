Vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người trong một gia đình thương vong. Cha và mẹ của bé trai nhỏ đã tử vong tại chỗ.

Theo Người lao động đưa tin vào tối 21-6, hai vợ chồng cùng 1 người con trai đang trên đường đi xe máy về thăm quê ngoại thì đụng trúng xe ô tô. Vụ tai nạn đã khiến hai vợ chồng tử vong tại chỗ, bé trai bị thương nặng phải nhập viện. Cũng theo thông tin trên, vụ việc xảy ra tại Quốc lộ 9C, đoạn qua xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy.

Vụ tai nạn làm anh S. và chị T. tử vong tại chỗ, con trai nạn nhân bị chấn thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Người lao động.

Thông tin ban đầu, anh L.V.S (hộ khẩu thường trú ở Lâm Đồng) đi xe máy chở theo vợ là Đ.T.T. cùng con trai. Trên đường về thì xảy ra va chạm mạnh với ô tô hiệu KIA Seltos (chưa rõ BKS) nên đã xảy ra tai nạn thương tâm. Tại vụ việc, anh S. và chị T. tử vong tại chỗ, con trai nạn nhân bị chấn thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Cùng đăng tải trên Người đưa tin, tại hiện trường chiếc xe máy Dream của gia đình nạn nhân hư hỏng nghiêm trọng, các mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Được biết, hiện gia đình nạn nhân đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng, khi ra Quảng Bình thăm quê ngoại thì không may gặp tai nạn đau lòng nói trên.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra vụ tai nạn. Ảnh: Người lao động.

Nhận tin báo, Đội CSGT-TT Công an huyện Lệ Thủy đã có mặt tại hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc nói trên.

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