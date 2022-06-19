Theo thông tin được cập nhật, tàu chuyển tải chở khách bị chìm rất nhanh sau cú tông ngang trực diện tại điểm mù của tàu Hồng Vân. Vụ việc dẫn đến 1 nữ du khách tử vong.

Cập nhật trên Tri thức trực tuyến cho hay cú va chạm xảy ra tại vùng biển Cửa Cái thuộc vịnh Lan Hạ (Cát Bà, Hải Phòng) vào khoảng 9h10 ngày 19/6. Tàu Hồng Vân 89 có sức chứa 50 khách va chạm với tender (tàu chuyển tải nhỏ). Vào thời điểm xảy ra vụ va chạm, trên tàu chuyển tải do anh Nguyễn Văn Liên (SN 1980, trú tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải) điều khiển có 12 khách du lịch.

Tàu bị chìm sau cú va chạm. Ảnh: Người lao động.

Dẫn nguồn trên Người lao động, ngay sau đó khi tàu gặp nạn, du khách trên tàu Hồng Vân 89 đã ném phao cứu hộ xuống biển cho những người gặp nạn.

Tuy nhiên, do bị đâm mạnh, tàu nhỏ lộn ngược và chìm rất nhanh. Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, lúc này, vùng biển thoáng đãng không nhiều phương tiện đi lại, tàu gỗ nhỏ đã đi vào điểm mù của tàu tàu Hồng Vân 89, khiến tàu gỗ nhỏ bị tàu to đâm ngang trực diện.

Trung tá Nguyễn Thế Cừ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Bà, cho biết ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Đồn Biên Phòng Cát Bà đã khẩn trương có mặt để cứu hộ, cứu nạn và tham gia điều tra vụ tai nạn trên biển.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả. Ảnh: VOV.

Cũng theo trung tá Nguyễn Thế Cừ, lực lượng chức năng đã đưa vào bờ 11 du khách trong số 12 du khách trên tàu chuyển tải gặp nạn, trong đó có 1 du khách bị choáng ngất được đưa cấp cứu ở trung tâm y tế huyện.

Đến 12 giờ 24 phút cùng ngày 19-6, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể 1 nữ du khách trên tàu chuyển tải. Nữ du khách gặp nạn tử vong là Bùi Thị N. (SN 1954, trú tại thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn chìm tàu trên biển, đồng thời điều tra nguyên nhân tai nạn.

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