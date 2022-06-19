Tai nạn hy hữu: Bác sĩ chật vật gắp cây kim sắc nhọn dài 4cm trong đường thở bé trai 10 tuổi

Xã hội 19/06/2022 11:00

Theo bác sĩ, đây là 1 trong những tai nạn hy hữu chỉ ghi nhận khoảng 2 ca trong khoảng 15 năm trở lại đây.

Dị vật là một cây kim có 1 đầu nhựa, màu cam, dài khoảng 4-5cm vô tình bị bé nuốt phải. Theo người nhà bé trai 10 tuổi cho hay, trong lúc chơi, V.Q (10 tuổi) đã ngậm cây kim trong miệng rồi lỡ nuốt. Dù cố gắng ho khạc ra nhưng không được, bé thấy đau vùng cổ nên được gia đình đưa đi khám.

Tai nạn hy hữu: Bác sĩ chật vật gắp cây kim sắc nhọn dài 4cm trong đường thở bé trai 10 tuổi - Ảnh 1
Phát hiện cây kim trong đường thở bé trai. Ảnh: VTV. 

Đăng tải trên Lao động, tại bệnh viện địa phương, hình ảnh X-quang nghi ngờ có dị vật ở khí quản nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) với chẩn đoán theo dõi dị vật đường thở.

Tại đây, ekip bác sĩ nội soi đường thở của bệnh nhi để gắp dị vật. Nhận định ban đầu của phẫu thuật viên khi nội soi, dị vật là 1 cây kim có 1 đầu nhựa quay xuống dưới. Còn đầu nhọn quay lên trên và đâm vào thành khí quản.

Tai nạn hy hữu: Bác sĩ chật vật gắp cây kim sắc nhọn dài 4cm trong đường thở bé trai 10 tuổi - Ảnh 2
Ảnh chụp dị vật trong khí quản. Ảnh: VTV.

Có thể khi rớt vào đường thở, đầu nhọn của kim luôn nằm phía trên, sau đó là phản xạ ho của trẻ làm cho kim đâm vào niêm mạc của khí quản. Kim nằm ở khí quản cách cựa khí quản khoảng 4-5 cm.

Cập nhật trên VTV, để xử lý tình trạng trên, bác sĩ đã dùng cách nắm đuôi kim đẩy kim xuống dưới để đưa đầu nhọn phía trên ra khỏi niêm mạc khí quản, rồi dùng kềm vi phẫu nắm đầu nhọn của kim đưa ra khỏi đường thở. Dị vật là 1 cây kim dài hơn 4cm với 1 đầu nhựa màu cam. Sau soi gắp dị vật, đường thở bé ổn, không chảy máu. Hiện, tình trạng sức khỏe của bé bình thường, không còn đau, khó thở và ăn uống được.

Tai nạn hy hữu: Bác sĩ chật vật gắp cây kim sắc nhọn dài 4cm trong đường thở bé trai 10 tuổi - Ảnh 3
Bác sĩ đã gặp thành công dị vật trong đường thở bé trai 10 tuổi. Ảnh: Báo giao thông.

Dị vật nhọn trong đường thở không chỉ làm tắc nghẽn, khó thở cho bệnh nhân mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng như thủng khí phế quản, tràn khí hoặc tổn thương các mạch máu và cơ quan xung quanh, có thể dẫn đến tử vong.

"May mắn, V.Q được đưa đến bệnh viện soi cấp cứu kịp thời. Phụ huynh cần lưu ý các trường hợp trẻ em sặc, hóc dị vật đều rất nguy hiểm. Người nhà cần đưa bệnh nhi đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí kịp thời. Ngoài ra, cần tránh cho trẻ thói quen ngậm đồ vật trong miệng, dễ sặc vào đường thở" - BS.CKI Lý Phạm Hoàng Vinh, Khoa tai mũi họng, BV Nhi Đồng 1 cho hay.

Không may chữa cháy tại công ty, 3 thanh niên nhập viện, tử vong

Không may chữa cháy tại công ty, 3 thanh niên nhập viện, tử vong

Vào ngày 17/6, các nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện, tuy nhiên, cả 3 người đều không qua khỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai nuốt cây kim bé trai 10 tuổi nuốt cây kim nuốt kim 4cm

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 43 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 33 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 33 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 13 giờ 59 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 33 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 33 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 48 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 17 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?