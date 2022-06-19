Theo bác sĩ, đây là 1 trong những tai nạn hy hữu chỉ ghi nhận khoảng 2 ca trong khoảng 15 năm trở lại đây.

Dị vật là một cây kim có 1 đầu nhựa, màu cam, dài khoảng 4-5cm vô tình bị bé nuốt phải. Theo người nhà bé trai 10 tuổi cho hay, trong lúc chơi, V.Q (10 tuổi) đã ngậm cây kim trong miệng rồi lỡ nuốt. Dù cố gắng ho khạc ra nhưng không được, bé thấy đau vùng cổ nên được gia đình đưa đi khám. Phát hiện cây kim trong đường thở bé trai. Ảnh: VTV. Đăng tải trên Lao động, tại bệnh viện địa phương, hình ảnh X-quang nghi ngờ có dị vật ở khí quản nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) với chẩn đoán theo dõi dị vật đường thở.

Tại đây, ekip bác sĩ nội soi đường thở của bệnh nhi để gắp dị vật. Nhận định ban đầu của phẫu thuật viên khi nội soi, dị vật là 1 cây kim có 1 đầu nhựa quay xuống dưới. Còn đầu nhọn quay lên trên và đâm vào thành khí quản. Ảnh chụp dị vật trong khí quản. Ảnh: VTV. Có thể khi rớt vào đường thở, đầu nhọn của kim luôn nằm phía trên, sau đó là phản xạ ho của trẻ làm cho kim đâm vào niêm mạc của khí quản. Kim nằm ở khí quản cách cựa khí quản khoảng 4-5 cm.

Cập nhật trên VTV, để xử lý tình trạng trên, bác sĩ đã dùng cách nắm đuôi kim đẩy kim xuống dưới để đưa đầu nhọn phía trên ra khỏi niêm mạc khí quản, rồi dùng kềm vi phẫu nắm đầu nhọn của kim đưa ra khỏi đường thở. Dị vật là 1 cây kim dài hơn 4cm với 1 đầu nhựa màu cam. Sau soi gắp dị vật, đường thở bé ổn, không chảy máu. Hiện, tình trạng sức khỏe của bé bình thường, không còn đau, khó thở và ăn uống được. Bác sĩ đã gặp thành công dị vật trong đường thở bé trai 10 tuổi. Ảnh: Báo giao thông. Dị vật nhọn trong đường thở không chỉ làm tắc nghẽn, khó thở cho bệnh nhân mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng như thủng khí phế quản, tràn khí hoặc tổn thương các mạch máu và cơ quan xung quanh, có thể dẫn đến tử vong. "May mắn, V.Q được đưa đến bệnh viện soi cấp cứu kịp thời. Phụ huynh cần lưu ý các trường hợp trẻ em sặc, hóc dị vật đều rất nguy hiểm. Người nhà cần đưa bệnh nhi đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí kịp thời. Ngoài ra, cần tránh cho trẻ thói quen ngậm đồ vật trong miệng, dễ sặc vào đường thở" - BS.CKI Lý Phạm Hoàng Vinh, Khoa tai mũi họng, BV Nhi Đồng 1 cho hay.

Không may chữa cháy tại công ty, 3 thanh niên nhập viện, tử vong Vào ngày 17/6, các nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện, tuy nhiên, cả 3 người đều không qua khỏi.

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