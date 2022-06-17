Vụ người mẹ ném con 2 tháng tuổi từ lầu 5 bệnh viện: Truy tố hình sự nếu không bị trầm cảm

Xã hội 17/06/2022 15:30

Thông tin về người mẹ ném con 2 tháng tuổi xuống đất từ lầu 5 trong những ngày qua gây rúng động dư luận. Thực hư vẫn đang được các bên liên quan điều tra, xác định.

Theo thông tin từ Tiền Phong, sau khi xác em bé rơi từ tầng 5 xuống đất được bảo vệ tìm thấy, bà Q. (mẹ của bé) đã ra đầu thú và khai nhận chính mình là người ném con xuống đất. Cụ thể hơn, bà Q. cho biết, do con bị nhiều bệnh, hay quấy khóc, gia đình không có tiền chữa trị nên đã bế con lên tầng 5 rồi bỏ qua cửa thông gió khiến bé trai rơi xuống đất tử vong.

Vụ người mẹ ném con 2 tháng tuổi từ lầu 5 bệnh viện: Truy tố hình sự nếu không bị trầm cảm - Ảnh 1
 Bệnh viện nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Tiền Phong.

Trước đó, bà cùng chồng là ông D. (34 tuổi) đưa con trai tên H. (2 tháng tuổi) đến bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh, TPHCM) để khám bệnh. Bác sĩ kết luận bé H. bị phổi yếu và trào ngược dạ dày thực quản. Bà Q. vẫn chưa tin vào kết quả khám bệnh này nên có mong muốn khám lại. Sau đó, người phụ nữ báo tin và căn dặn chồng chờ đợi ở bên ngoài.

Ngày 14/6, bệnh viên Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh, TPHCM) - nơi xảy ra vụ việc và cơ quan công an xác nhận cháu bé tử vong do bị ném xuống đất. Bước đầu nghi ngờ người mẹ này có dấu hiệu bị trầm cảm.

Tuy nhiên, lí do này vẫn chưa được thông tin chính xác. Theo Báo Tri Thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Kết nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết hiện đang chờ đợi xác minh làm rõ. Trách nhiệm pháp lý của người mẹ chỉ được xác định sau khi có kết quả giám định tâm thần đối với người mẹ trong trường hợp này".

Vụ người mẹ ném con 2 tháng tuổi từ lầu 5 bệnh viện: Truy tố hình sự nếu không bị trầm cảm - Ảnh 2
Hiện vụ việc đang chờ đợi xác minh làm rõ. Ảnh: Tri Thức và Cuộc sống.

Luật sư Hùng cho hay, căn cứ Điều 21 Bộ luật Hình sự năm 2015, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Như vậy, người mẹ chỉ không có tội và không phải chịu trách nhiệm pháp lý khi mắc bệnh dẫn đến mất khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi. Nghĩa là hành vi ném con mình từ tầng 5 xuống đất chỉ là rủi ro hoàn toàn mang tính khách quan và người mẹ không có lỗi. Người không có lỗi thì không có tội.

"Ngược lại, nếu kết quả giám định tâm thần cho thấy người mẹ thực hiện hành vi ném con mình xuống đất trong trạng thái vẫn có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi thì người mẹ phải chịu trách nhiệm hình sự. Bởi vì khi đó người mẹ cố ý làm chết con của mình, đây là hành vi mang tính chủ quan của người mẹ.

Khi đó người mẹ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người” theo điểm b khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015. Hành vi này thuộc khung hình phạt tăng nặng với tình tiết “Giết người dưới 16 tuổi”, hình phạt đối với người phạm tội trong trường hợp này là phạt tù 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình", luật sư Hùng nói.

Hiện vụ ném con 2 tháng tuổi xuống từ tầng 5 ở TP HCM đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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