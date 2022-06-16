Sự việc xảy ra tại xã Bàu Cạn, Huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Hai em nhỏ không may rơi xuống nước và tử vong thương tâm.

Cập nhật tin tức trên VOV cho hay, Bà Trần Thị Thu Hiền, Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 em học sinh tử vong.

Theo đó, vào ngày 14/6, cháu Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 2009, trú tại thôn 5, xã Gào, thành phố Pleiku rủ Huỳnh Thanh Tâm, sinh năm 2010, trú tại thôn 2, xã Trà Đa, TP.Pleiku đến chơi nhà người thân tại thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông.

Khoảng 16h cùng ngày, 2 em rủ nhau đến chơi ở khu vực hồ nước thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông. Tuy nhiên đến tối, gia đình không thấy 2 em về nhà nên tổ chức tìm kiếm, phát hiện trên bờ hồ có vật dụng của Hiếu và Tâm gồm 2 đôi dép và 1 bộ quần áo.

Tang lễ hai em nhỏ rủ nhau ra hồ nước chơi, bị đuối nước thương tâm. Ảnh: VOV.

Nghi các em nhỏ bị đuối nước, gia đình nạn nhân đã báo cáo với chính quyền UBND xã Bàu Cạn. Đến khoảng 23h45, thi thể của hai em nhỏ được tìm thấy và được bàn giao cho gia đình nạn nhân an táng theo quy định. UBND xã Bàu Cạn cũng đã đến thăm hỏi, động viên 2 gia đình có hai em nhỏ bị đuối nước thương tâm.

Trước đó, rất nhiều tai nạn liên quan đến đuối nước thương tâm xảy ra. Theo Người đưa tin ngày 13/6, Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai thông tin, trong 2 ngày 8 và 9/6, địa phương xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm khiến 2 em nhỏ tử vong. Cụ thể vào khoảng 14h ngày 8/6, cháu H.K (6 tuổi, trú tại buôn Ia Sóa, xã Krông Năng, huyện Krông Pa) cùng ông N.V đi đánh cá tại khu vực suối buôn Ia Sóa, xã Krông Năng. Trong khi đang đánh bắt cá thì ông N.V phát hiện cháu H.K bị đuối nước và sơ cứu, nhưng cháu H.K đã tử vong.

Hàng năm, cứ mỗi kỳ nghỉ hè đến, khu vực Tây Nguyên lại liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước, nạn nhân phần lớn là các em học sinh. Nguyên nhân do các em rủ nhau đi bơi, đi tắm, đi chơi gần khu vực có nước và bị trượt chân, vào thời gian nghỉ học ở nhà và không có sự giám sát, quản lý của người lớn nên xảy ra các tình trạng thương tâm.

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