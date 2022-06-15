Nạn nhân Đ.T.K.L đang học năm cuối một trường đại học ở Hà Nội tử vong nghi do bị bạn trai hành hung. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Cập nhật trên báo Công an nhân dân cho hay, chiều 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai , tỉnh Lào Cai, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người, để làm rõ tố cáo Phạm Văn Tùng (30 tuổi, ở phường Xuân Tăng, TP Lào Cai) đánh tử vong bạn gái là Đ.T.K.L (22 tuổi, ở TP Lào Cai).

Tại đây, Tùng đã thực hiện lại hành vi tát, đẩy ngã nạn nhân. Tuy nhiên, Tùng nói vụ việc xảy ra nằm ngoài mong muốn và sự ra đi của nạn nhân cũng là mất mát lớn với nghi phạm.

Cùng ngày, lực lượng chức năng gồm Đội cảnh sát điều tra, Công an TP Lào Cai, Kiểm sát viên (thành phố) đã áp giải Tùng đến hiện trường để thực nghiệm lại vụ án.

Cơ quan chức năng dẫn giải Tùng đến hiện trường và yêu cầu nghi phạm thực hiện lại hành vi tát, đẩy ngã nạn nhân. Ảnh: Công an nhân dân.

Theo lời khai của Tùng chia sẻ trên Tri thức trực tuyến, tối 15/3, Tùng đón bạn gái từ bến xe trung tâm TP Lào Cai về nhà riêng ở phường Xuân Tăng. Đến 22h, Tùng đưa Linh đi ăn cùng em họ và nghi phạm có uống rượu. Nửa đêm, 2 người trở về nhà.

Hiện trường vụ án đang được đo đạc lại. Ảnh: Công an nhân dân.

Đến khoảng 2h ngày 16/3, 2 người mâu thuẫn, nên Tùng tức giận bỏ ra ngoài. Trong ảnh, cảnh sát đo đạc hiện trường.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Tùng cho hay 2 người vẫn đang yêu nhau. Ảnh: Công an nhân dân.

Tùng khai khi bị bạn gái ngăn cản, Tùng chửi bới, tát Linh một cái vào má.

Sau đó đẩy ngã nạn nhân. Hành vi tát và đẩy bạn gái của nghi phạm được cơ quan chức năng yêu cầu Tùng thực hiện lại để phục vụ công tác điều tra.

Nghi phạm tái hiện lại vụ án. Ảnh: Công an nhân dân.

Nghi phạm cho biết khi đó ở trong phòng tối, nên không rõ bạn gái ngã như nào nhưng có nghe thấy tiếng “cộp”. Sau đó, nạn nhân quay lại giường, còn Tùng ra ngoài hút thuốc. Khi lấy lại bình tĩnh, Tùng quay lại tiếp tục ôm bạn gái đi ngủ. Chiều 16/3, nạn nhân gặp bất thường về sức khỏe Tùng đã chở bạn gái vào bệnh viện sau đó báo cho gia đình nạn nhân.

Tình trạng của Linh khi nhập viện. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán Linh chấn thương sọ não kín và được chuyển đi Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị. Đến ngày 27/3, nạn nhân tử vong. Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn cho thấy nguyên nhân tử vong của Linh là chấn thương sọ não không hồi phục.

Trích nguồn từ Báo Sức khoẻ & Đời sống, L. tử vong trong tình trạng có nhiều vết thương trên cơ thể. "Khi đến nơi, tôi thấy cháu đã hôn mê, đầu và cơ thể nhiều vết bầm tím, có vết xước do giày gây ra. Các bác sĩ chẩn đoán Linh bị chấn thương sọ não và đề nghị chuyển cháu lên bệnh viện Trung ương", người thân của nạn nhân nói.

Dẫu vậy, nam thanh niên này một mực phủ nhận các thương tích liên quan đến cái chết của cô gái: "Từ khi vụ việc xảy ra, tôi đều hợp tác, phối hợp với cơ quan chức năng. Tôi cũng đã cùng công an diễn lại vụ việc tại hiện trường. Thời gian qua, tôi nhiều lần đến trụ sở điều tra để khai". Trước câu hỏi của Tri thức trực tuyến về những vết bầm tím trên mắt, tai, cơ thể của nạn nhân, Tùng nói không gây ra những dấu tích đó. "Tôi đẩy Linh ngã nhưng khi đó ở trong phòng tối, không bật đèn nên tôi không thấy chính xác Linh ngã như thế nào, có đập đầu vào đâu không. Tôi chỉ biết là sau đó Linh vẫn bình thường". Tùng nói.

Theo thanh niên này, sau vụ việc, bố anh ta và gia đình nạn nhân đã nhiều lần trao đổi về hướng giải quyết, nhưng không đạt được thỏa thuận. Tùng cho hay: " Bản thân Tùng chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật, đồng thời muốn gửi lời chia buồn tới gia đình của nạn nhân.

Căn phòng và đường vào nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Lào Cai đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng để mở rộng và điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi có kết luận giám định, chúng tôi sẽ thi hành các biện pháp tố tụng đúng theo quy định". Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai cho biết thêm.