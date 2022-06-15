Bến Tre: Bắt nghi phạm cướp, giết, hiếp bé gái 13 tuổi rồi bỏ trốn tránh tội

Xã hội 15/06/2022 15:35

Tên sát nhân đã có hành vi tàn nhẫn và độc ác, cướp đi mạng sống và tài sản của bé gái 13 tuổi.

Theo thông tin từ Báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 15/6, cảnh sát đã tìm được tung tích, bắt tạm giam và khởi tố nghi phạm Võ Hoàng Khang (26 tuổi, ngụ xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre). Theo đó, viện Kiểm sát cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định trên theo Điều 142,123,168 Bộ luật Hình sự năm 2015 tội danh: hiếp dâm người dưới 16 tuổi, giết người, cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án là em T.T.M.P (13 tuổi) ngụ xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách.

Trước đó, theo Vietnamplus cập nhật, vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 14/6, Công an huyện Chợ Lách nhận được tin báo có người chết tại nhà trọ Kiều My, xã Long Thới.

Bến Tre: Bắt nghi phạm cướp, giết, hiếp bé gái 13 tuổi rồi bỏ trốn tránh tội - Ảnh 1

Võ Hoàng Khang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Vnexpress.

Qua xác minh, nạn nhân là em Tr. Th. M. Ph. (13 tuổi, học sinh Trường Trung học Cơ sở Hòa Nghĩa), trú tại xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách.

Trước đó, ngày 13/6, em Ph. đi xe máy biển số 55X8-7607 ra khỏi nhà và nói với gia đình là đi lấy quà.

Đến 23 giờ 40 phút cùng ngày không thấy con về, cha của em Ph. là ông Trần Văn Dung đi tìm và phát hiện con mình nằm chết trên đệm (chưa rõ nguyên nhân) trong phòng trọ số 12, nhà trọ Kiều My.

Theo chủ nhà trọ, khoảng 9 giờ 21 phút ngày 13/6, em Ph. cùng một người bạn tên Võ Hoàng Khang vào đây thuê trọ.

Khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau, Khang rời khỏi phòng trọ cùng với chiếc xe do Ph. và Khang cùng vào trước đó.

Bến Tre: Bắt nghi phạm cướp, giết, hiếp bé gái 13 tuổi rồi bỏ trốn tránh tội - Ảnh 2
Tên sát nhân đã cướp, hiếp và giết bé gái. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, K. khai nhận do cần tiền tiêu xài đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của cô bé. Cụ thể, tên tội phạm nhắn tin cho bé gái, hẹn gặp nhau tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Chợ Lách. Sau đó, Khang dụ P. cùng mình đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở xã Long Thới (huyện Chợ Lách), phòng này được Khang thuê từ trước.

Khi cô bé đến, hắn ép quan hệ tình dục. Nạn nhân kháng cự, kêu cứu, Khang bóp cổ đến chết rồi tiếp tục thực hiện hành vi.

Sau đó, Khang lấy đôi bông tai cùng xe máy của bé gái chạy trốn lên TP.HCM trốn tại nhà nghỉ và bị bắt ngay sau đó. Theo tìm hiểu, bé P. học cùng lớp với em gái của Khang, do đó 2 người quen biết nhau.

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