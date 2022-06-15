Triệt phá tụ điểm lắc bầu cua do người phụ nữ cầm đầu tại Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh: Khởi tố 13 người

Theo điều tra, khoảng 18h35 ngày 2/6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Công an phường 22 kiểm tra căn nhà không số thuộc khu phố 6, phường 22.

Cập nhật trên Tri thức trực tuyến cho hay, đây là tụ điểm do Nguyễn Thị Sang tổ chức để thu tiền xâu. Để tránh bị cảnh sát xử lý, người phụ nữ này thuê người cảnh giới mỗi ngày.

Tại đây, công an phát hiện một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua . Thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Son (SN 1958, ngụ quận 7) là người cầm cái. Việc cầm cái luân phiên giữa Son và 2 người khác.

Công an thu giữ số tiền gần 14 triệu đồng, 1 bàn cầu, 3 viên xúc xắc, 1 cái dĩa, 1 cái hộp trụ tròn dùng để lắc bầu cua.

Được biết đây là tụ điểm do Nguyễn Thị Sang tổ chức, thu tiền xâu. Để hoạt động thuận lợi, Sang thuê Lợi cảnh giới và nuôi ăn ở, trả công khoảng 200.000 đồng/ngày.

Nguyễn Thị Sang và Nguyễn Văn Lợi thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quy định với người làm cái, cứ 1h30 phút, Sang thu 1 triệu đồng, ngoài ra Sang còn phục vụ nước uống cho người chơi.

Thông tin trên Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, ngày 14-6, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Sang (SN 1980) và Nguyễn Văn Lợi (SN 1977, cùng ngụ phường 22, quận Bình Thạnh) về hành vi tổ chức đánh bạc.

Địa điểm tụ tập tổ chức đánh bầu cua. Ảnh: Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng theo tin tức cập nhật công an cho hay, tụ điểm đánh bạc trên quy tụ nhiều người có tiền án, tiền sự. Riêng Nguyễn Thị Sang, năm 2014 đã bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc.