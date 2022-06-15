Giận gia đình, bé gái 13 tuổi uống thuốc tự tử dẫn đến suy hô hấp nặng

Xã hội 15/06/2022 09:48

Sau khi bị người nhà mắng, bé gái đã uống thuốc trầm cảm không rõ loại dẫn đến ngộ độc, hôn mê.

Dẫn tin trên Tri thức trực tuyến cho hay, nữ sinh ở Tiền Giang được chuyển đến bệnh viện tại TP.HCM với trong tình trạng hôn mê do ngộ độc thuốc chống trầm cảm 3 vòng.

Theo lời kể của gia đình, trưa 10/6, bé T. bị người nhà mắng, sau đó em đã uống thuốc Amitriptilyn 25 mg (có tác dụng điều trị bệnh trầm cảm) không rõ loại.

Sau hơn 2 giờ, bé bắt đầu than mệt, đau tức ngực rồi ngất. Gia đình tức tốc đưa em cấp cứu tại bệnh viện ở Gò Công, sau đó tiếp tục chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang.

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Bác sĩ vừa thăm khám sức khỏe, vừa nói chuyện và động viên nữ sinh. Ảnh:Tri thức trực tuyến

 Tại đây, các bác sĩ xử trí cấp cứu ban đầu, rửa dạ dày, than hoạt, truyền dịch, sau đó tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Cát Phương Vũ, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết đơn vị này đang chăm sóc cho nữ sinh N.T.M.T., 13 tuổi, ngụ tại Gò Công, Tiền Giang, do ngộ độc thuốc chống trầm cảm.

Lúc nhập khoa Cấp cứu, bé T. hôn mê, nồng độ oxy máu (SpO2) còn 87%. Bé được các bác sĩ đặt nội khí quản thở máy, chống phù não, than hoạt, kiềm hóa nước tiểu.

"Chẩn đoán ban đầu cho thấy bé bị ngộ độc thuốc chống trầm cảm 3 vòng. Hiện tại, sinh hiệu bé tạm ổn, thở máy thông số thấp", bác sĩ Vũ thông tin.

Chẩn đoán thêm về bệnh nhân, bác sĩ cho hay, người bệnh có biểu hiện ngộ độc thông qua rối loạn tri giác, lừ đừ, buồn ngủ, ảo giác, hôn mê, co giật, nhịp tim nhanh, rối loạn nhịp thất, khô miệng, đỏ da, co giật, sốt, giãn đồng tử, tụt huyết áp. Nếu không được cấp cứu kịp thời, nạn nhân có thể dẫn đến suy hô hấp và tử vong.

Giận gia đình, bé gái 13 tuổi uống thuốc tự tử dẫn đến suy hô hấp nặng - Ảnh 2
Trẻ vị thành niên có nhiều suy nghĩ tiêu cực. Ảnh: Báo Lao Động

Theo Báo Người Lao Động, hiện nay, liên tiếp các vụ tự tử xảy ra ở trẻ vị thành niên. Bác sĩ Ngô Anh Vinh cho hay, ở tuổi vị thành niên, song song với việc phát triển thể chất thì trẻ sẽ có những thay đổi rõ rệt về mặt tâm lý. Trong giai đoạn này, sự phát triển cái "tôi" ở trẻ sẽ khiến con có xu hướng cần cha mẹ tôn trọng những sở thích cá nhân và những quyết định của mình hơn.

Chuyên gia tâm lý Nhan Cẩm Nghi, Đơn vị tâm lý, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết các nghiên cứu cho thấy trẻ em từ 6 tuổi đã bắt đầu có ý thức về cái chết và độ tuổi lớn hơn, trẻ có khả năng nghĩ đến việc tự tử.

Với thanh thiếu niên, kỹ năng giải quyết vấn đề và thích ứng còn giới hạn. Vì thế, những tình huống khó khăn nhất định có thể kích hoạt suy nghĩ tiêu cực và bùng nổ về cảm xúc, khiến trẻ tìm cách chấm dứt căng thẳng bằng phương án tự tử.

Cha mẹ cần tập cho con kỹ năng tự lập và chịu trách nhiệm, dần trao cho con quyền quyết định một số vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên, cha mẹ cần luôn dõi theo con để kịp thời can thiệp, giúp đỡ con giải tỏa những lo âu, thay đổi những suy nghĩ lệch lạc của con.

Ngoài ra, cha mẹ không nên áp đặt thành tích học tập hoặc kỳ vọng quá cao vì điều này sẽ gây áp lực cho trẻ. Cha mẹ nên biết nguyện vọng của con như thế nào, để hướng cho con đi đúng theo sở thích, niềm đam mê của con. Đừng cố áp đặt con theo mong muốn của cha mẹ.

Đặc biệt, cha mẹ nên dành nhiều thời gian để lắng nghe con, giải thích để con hiểu và dẫn dắt con đi đúng hướng. Cha mẹ tuyệt đối đừng vì bất lực, nóng giận mà nói ra những lời nhục mạ, xúc phạm, thậm chí là cấm đoán, ép buộc, bạo hành thân thể, bạo hành tinh thần trẻ.

 

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Từ khóa:   bé gái tự tử Tiền Giang tự tử vị thành niên

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