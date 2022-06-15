Trước đó, vì ghen tuông vợ cũ, nam thanh niên này đã dùng búa đập cửa phòng, xông vào đánh tình địch.

Theo Tri thức trực tuyến đưa tin, Đỗ Anh Hùng (30 tuổi, ngụ khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) và chị Trần Thị T.T. (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã ly hôn.

Khoảng 7h45 ngày 4/6, phát hiện chị T. đang ở cùng anh Nguyễn H.A. (22 tuổi, ngụ xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) tại một nhà trọ ở khu phố Hiệp Thạnh (phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh), Hùng ghen tuông dùng búa đập cửa phòng xông vào. Sau đó, Hùng dùng búa đánh vào đầu và người anh H.A. khiến nạn nhân thương tích nặng.

Thấy người đàn ông vào phòng trọ với vợ cũ liền lấy búa xông vô đập đầu. Ảnh: Thanh Niên

Nhận tin báo, Công an TP Tây Ninh tiến hành bắt giữ Hùng.

Dẫn tin trên Bảo vệ pháp luật, ngày 14/6/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP. Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Anh Hùng (30 tuổi, ngụ khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh) về 2 tội danh "giết người" và "hủy hoại tài sản" được quy định tại Điều 123 và Điều 178 BLHS.

Công an đã tạm giữ Hùng để điều tra, sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hùng về 2 tội danh "giết người" và "hủy hoại tài sản" chỉ vì ghen tuông.

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