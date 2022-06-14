Hầu như không ai có thể ngờ đây là một trong những cách đối phó với xế hộp đậu 'kém duyên' của người dân tại làng Bắc Ninh trên.

Cụ thể, trên trang VTC News đăng tin bài về cách đối phó của dân làng cùng màn đậu xe "kém duyên" đã gây nhiều tranh cãi ngay từ khi xuất hiện trên mạng xã hội. Việc đỗ đậu xe thiếu ý thức khiến không ít người bất bình, bức xúc. Do vậy, không tránh khỏi việc nhiều người nghĩ ra phương pháp ‘đối phó’ với các tình huống này. Và câu chuyện xảy ra tại một xã của xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh trên. Nội dung câu chuyện cho hay: Một người chủ chiếc xe màu trắng bỗng ngang nhiên để xe chắng ngang lối đi giữa sân chung của dân làng. Chiếc xe nằm chễm chệ thời gian lâu mà không có bất kì tài xế nào ra nhận. Điều đó đã khiến không ít người làng bực tức.

Người dân tìm cách đối phó xế hộp đậu trước sân chung. Ảnh: VTC News. Tuy nhiên, thay vì đập phá hay dùng các hình thức ‘bạo lực’ gây hỏng và ảnh hưởng xe, mọi người đã chọn cách 'trả thù' nhưng vô cùng ‘dở khóc dở cười’ gây không ít tranh cãi trên CĐM. Cụ thể, họ đã cẩu rất nhiều viên gạch, tạo khối để bao quanh chiếc xe, khiến chiếc xe ‘bảo đảm không có đường lui’. Người dân tìm cách đẩy chiếc xe đi chỗ khác nhưng bất thành. Ảnh: VTC News. Sau khi không thể di dời chiếc xe, người dân đã dùng những đống gạch to tướng chặn xe lại. Chiếc xế hộp nằm giữa 3 đống gạch to tướng, chắn hai bên phần đầu và dưới đuôi, gần như không còn đường để lùi mà tiến cũng chẳng xong.

Chiếc xe được xử lý bằng một cách đặc biệt khiến CĐM bất ngờ. Ảnh: VTC News Ngay sau khi hình ảnh chặn xe đỗ sai quy định vô cùng ‘kém duyên’ trên sân, sự việc đã khiến CĐM có nhiều cảm xúc. Cụ thể, cư dân mạng chia làm 2 phe: Một phe cho rằng sự việc trên sẽ giúp tài xế rút kinh nghiệm, lựa chọn điểm dùng đúng chỗ và đặc biệt sẽ giúp cho tài xế trên lần sau không còn dám đỗ lung tung ảnh hưởng đến người dân nữa. Một bộ phận khác cho rằng việc ‘ăn miếng trả miếng’ như trên chẳng có gì thú vị. Việc ‘dằn mặt’ xe và tài xế đồng thời khiến cả 2 đều tốn công, tốn sức. Thậm chí có ý kiến bênh vực chủ xe cho rằng, có thể do bận việc bất đắc dĩ mới đỗ xe vô ý và chưa kịp quay lại. Đây quả là cách đối phó xe ‘bá đạo’ không ai có thể ngờ. Hiện vẫn chưa có thêm thông tin về chiếc xe và dân làng trên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doi-pho-voi-mot-xe-hop-dau-kem-duyen-tren-san-nguoi-lang-bac-ninh-khien-cdm-bat-ngo-tranh-cai-476415.html