Toàn cảnh vụ bố mẹ đền 100 triệu vì con làm vỡ tượng ở Hong Kong: Cửa hàng hoàn tiền nhưng đứa trẻ mới là người tổn thương nhất

Sau đó anh Cheng nghe một tiếng động khá lớn trong cửa hàng. Khi quay lại, anh thấy con trai mình đứng cạnh những mảnh vỡ tan tành của một bức tượng. Nhân viên cửa hàng giải thích rằng Lucas đã nghịch ngợm và vô tình va vào làm bức tượng bị vỡ. Được biết đó là tượng Laa-Laa cao 1m8, có giá 52.800 đô la Hong Kong (tương đương khoảng hơn 150 triệu đồng).

Tối 22/5, cậu bé Lucas (6 tuổi) được bố mẹ đưa đi chơi và mua sắm tại trung tâm thương mại Langham Place, Hong Kong (Trung Quốc). Đến một cửa hàng đồ chơi cao cấp, bố của Lucas - anh Cheng Pok-man ra ngoài nghe điện thoại còn con trai vẫn ở bên trong.

Trước thông tin từ nhân viên cửa hàng cũng như giá trị lớn của bức tượng, bố mẹ Lucas đã có phần nóng giận, quở trách sự nghịch ngợm của con trai. Sau đó anh Cheng đã đề nghị bồi thường toàn bộ giá trị bức tượng nhưng cửa hàng đã giảm giá, chỉ tính hóa đơn 33.600 đô la Hong Kong (khoảng 100 triệu đồng).

Phía cửa hàng cũng đăng bài lên Facebook giải thích vụ việc và cho biết 2 bên đã đạt được thỏa thuận về việc đền bù.

Hóa đơn thanh toán bức tượng. Ảnh: Tổ quốc

Phản ứng của cộng đồng mạng và luật sư lên tiếng

Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ lên MXH, cộng đồng mạng Hong Kong đã chia phe tranh cãi dữ dội. Nhiều người chưa suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng mỉa mai "Trẻ con mà, nó có biết gì đâu" - câu cửa miệng của các bậc phụ huynh khi con trẻ làm sai một điều gì đó đối với người khác.

Trong khi đó, nhiều người lại bênh vực đứa trẻ và ủng hộ cách xử lý của bố mẹ. Ở thời điểm đó, những người này cho rằng không có bằng chứng nào cho thấy Lucas đã làm vỡ bức tượng. Ngoài ra bố mẹ Lucas không hề có thái độ thoái thác mà nhanh chóng đồng ý đền bù, thậm chí còn quở trách con trai vì nghịch ngợm.

Thậm chí tranh cãi về vụ việc được đẩy cao đến mức có cả sự xuất hiện của luật sư. Ngày 23/5, luật sư Lu Weixiong cho biết mỗi người ở độ tuổi khác nhau có trách nhiệm pháp lý khác nhau. Theo quy định, trẻ em dưới 10 tuổi không cần phải chịu trách nhiệm hình sự còn về trách nhiệm dân sự thì tùy theo độ tuổi, trình độ học vấn. Ngoài ra các bên liên quan cũng phải chứng minh được người liên quan sơ suất hay cố ý gây thiệt hại trước khi bắt họ chịu trách nhiệm.

Về việc bồi thường hơn 30.000 đô la Hong Kong, vị luật sư này cho rằng bố mẹ Lucas có thể yêu cầu cửa hàng trả lại 1 phần số tiền. Bởi lẽ cửa hàng cũng nên chịu trách nhiệm về tai nạn vì rõ ràng họ đã không đặt bức tượng đúng cách, phải có dải ngăn để mọi người không chạm được. Trong trường hợp này thông báo không chạm vào bức tượng cũng không hiệu quả vì trẻ em có thể không biết chữ. Đồng thời phụ huynh cũng có thể yêu cầu phía cửa hàng chứng minh giá trị thật sự của bức tượng và giải thích về chuyện đã mua bảo hiểm hay chưa.

Luật sư cho rằng cửa hàng cũng phải chịu trách nhiệm về việc đặt bức tượng không đúng cách. Ảnh: Tổ quốc

Đoạn video phơi bày sự thật

Đến sáng 24/5, trên mạng bất ngờ xuất hiện video ghi lại diễn biến sự việc. Trong video này, Lucas không hề nghịch ngợm hay cố tình va vào bức tượng mà chỉ tựa nhẹ trong khi chờ bố mẹ. Tuy nhiên bức tượng có kích thước rất lớn lại không có bệ đỡ nên đã nhanh chóng đổ ập xuống.

Ngay lập tức, bố mẹ Lucas đã liên lạc với cửa hàng và yêu cầu họ xem xét, giải thích về vụ việc. Bởi lẽ, một bức tượng to lớn, có giá trị cao như thế, đáng ra nên được đặt ở một vị trí an toàn hơn, được bao bọc cẩn thận để tránh khỏi tai nạn đáng tiếc.

Đáng lo ngại hơn nữa, anh Cheng cho biết sự việc đã khiến con trai mình bị tổn thương tâm lý sâu sắc: "Hôm nay nó phải xin nghỉ học một ngày. Hôm qua nó còn hỏi tôi, tại sao con búp bê ấy lại đáng sợ như vậy".

"Cửa hàng lẽ ra nên đặt lan can xung quanh bức tượng để bảo vệ những người qua lại và bản thân bức tượng vì nó có thể vỡ tan tành. Tất nhiên là cha mẹ, chúng tôi cũng có trách nhiệm của mình vì chúng tôi đã không theo dõi sát sao con trai", người bố nói thêm.

Về phía cửa hàng đồ chơi, sau khi nhận được phản hồi của gia đình Lucas và phản ứng từ cộng đồng mạng đã nhanh chóng xóa bài đăng trên Facebook. Đại diện cửa hàng cũng đã liên lạc để xin lỗi và hoàn lại số tiền mà bố mẹ Lucas đã bồi thường. Với chuyện trưng bày, người này giải thích bức tượng đã đặt ở đó được 1 thời gian (từ tháng 11/2021) nhưng chưa từng gây bất tiện cho khách hàng.

Dân tình "quay xe" và tin đồn cửa hàng cố tình "gài" khách

Sau khi sự việc được phơi bày, dân mạng nhanh chóng thay đổi phản ứng, đồng loạt lên tiếng bảo vệ cậu bé và chỉ trích cửa hàng. Các bài đăng trên fanpage của cửa hàng nhận về hàng chục nghìn phẫn nộ, rất nhiều bình luận bất bình.

Lượng tương tác trên fanpage Facebook của cửa hàng. Ảnh: Tổ quốc

Không dừng lại ở đó, trên mạng còn lan truyền tin đồn cửa hàng cố tình trưng bày bức tượng như vậy để "gài" khách hàng làm vỡ và đòi đền bù.

Theo netizen Hong Kong, vốn dĩ bức tượng có những dải ngăn cách xung quanh để bảo vệ, không phải chỉ có 1 tấm biển như hiện tại. Thậm chí có thông tin còn cho biết đây là bức tượng thứ 4 bị vỡ rồi, không phải lần đầu tiên như cửa hàng chia sẻ.

Netizen Hong Kong cho biết ban đầu bức tượng được đặt cẩn thận. Ảnh: Tổ quốc

Người tổn thương nhất vẫn là trẻ con

Đến cuối cùng, người tổn thương nhất trong sự việc này vẫn là Lucas. Theo chia sẻ mới nhất của bố cậu bé, mặc dù mọi chuyện đã trôi qua được 1 thời gian (20 ngày) nhưng Lucas vẫn bị sang chấn tâm lý, chưa thể hồi phục lại được.

Anh Cheng còn cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, Lucas đã rất sợ hãi, không dám di chuyển, động đậy. Về đến nhà, Lucas không nói thêm một lời nào với bố mẹ nên vợ chồng anh không nhắc lại chuyện này. Sau đó cậu bé phải nghỉ học mấy ngày liên tiếp, không chỉ 1 ngày như dự định ban đầu của bố mẹ.

Ngoài ra bố Lucas cũng bày tỏ rằng mình rất buồn và hối tiếc khi vì nóng giận mà trách nhầm con trai giữa nơi đông người. Việc bị bố mẹ hiểu lầm, không tin tưởng lúc bị oan có thể đã càng làm Lucas tổn thương hơn.

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