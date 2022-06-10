Người đàn ông đánh bé gái trong khu vui chơi ở Hà Nội có thể bị xử lý hình sự?

Xã hội 10/06/2022 10:55

"Sự việc khiến cháu bé đau đớn, sợ hãi và trong trường hợp này thì dù thương tích của cháu bé chỉ 1, 2%, hay dưới 11% thì cơ quan điều tra cũng có thể khởi tố vụ án hình sự nếu như phụ huynh của cháu bé có đơn đề nghị xử lý hình sự đối với người đàn ông này", luật sư nhận định.

Như đã đưa tin, sáng 9/6, mạng xã hội lan truyền bài đăng tố cáo vụ bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo nội dung bài viết, tối 7/6, bé gái 4 tuổi được mẹ cho đi chơi tại khu vui chơi ở khu đô thị Linh Đàm. Sau khi về nhà, mẹ bé gái cảm nhận sự bất thường khi con gái liên tục khóc, hoảng loạn.

Sau khi kiểm tra lại camera giám sát khu vui chơi, người mẹ phát hiện con gái mình bị một người đàn ông đánh. Nguyên nhân được cho là bé gái đã ném bóng trúng con của người đàn ông trên.

Người đàn ông đánh bé gái trong khu vui chơi ở Hà Nội có thể bị xử lý hình sự? - Ảnh 1

Vũ Trọng Đam (áo đen) thời điểm đánh bé gái!. Ảnh: Tổ quốc

Người đăng bài tố cáo bé gái 4 tuổi bị đánh nhiều lần, đồng thời, người đánh còn chửi, dọa khiến nạn nhân sợ hãi, khóc.

Trong ngày 8/6, gia đình đã trình báo với cơ quan chức năng và hôm nay, họ tiếp tục cung cấp thêm thông tin. Công an phường Hoàng Liệt cho biết đang xác minh và sẽ thông tin khi có kết quả.

Liên quan đến vụ việc, chiều 9/6, Công an quận Hoàng Mai đã triệu tập Vũ Trọng Đ. (SN 1988, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội).

Bước đầu Đ. khai nhận, tối 7/6, đưa con đến nhà sách, rồi vào khu vực nhà bóng chơi thì bị một bé gái vô tình ném bóng nhựa vào mặt. Do không kiềm chế được bản thân, nên đã đánh bé gái.

Về vụ việc này, dưới góc độ pháp luật, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp cho rằng, hành vi của người đàn ông trong vụ việc là rất côn đồ. Pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mọi công dân đặc biệt là trẻ em và trong vụ việc này, nếu cháu bé có thương tích, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự.

"Sự việc khiến cháu bé đau đớn, sợ hãi và trong trường hợp này thì dù thương tích của cháu bé chỉ 1, 2% hay dưới 11% thì cơ quan điều tra cũng có thể khởi tố vụ án hình sự nếu như phụ huynh của cháu bé có đơn đề nghị xử lý hình sự đối với người đàn ông này.

Trong trường hợp hành vi khiến cháu bé bị chấn động não, ảnh hưởng thương tích. Cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người đàn ông này về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134, Bộ luật năm 2015" - Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Ngoài ra, luật sư cho rằng, cơ quan điều tra sẽ phối hợp với cơ sở vui chơi giải trí để trích xuất camera, lấy lời khai của người làm chứng xác định danh tính của người đàn ông trong clip. Nếu chưa đến mức xử lý hình sự, người đàn ông vẫn có thể bị xử phạt hành chính.

 

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