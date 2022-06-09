Vụ hành hung bé 4t tại khu vui chơi, chỉ vì bênh con mà đánh trẻ là hành vi bản năng, hoang dã: Xử lý hình sự thương tích 11%

Xã hội 09/06/2022 19:59

 Vì quả bóng nhựa ném vô tình trúng phải mà cháu bé bị đánh tàn nhẫn: hành vi côn đồ, ‘hoang dã’.

Vụ bé gái 4t bị hành hung tại khu vui chơi

Như Dân trí đăng tải: Tối 7/6, con gái 4 tuổi của anh T.A được mẹ cho đi chơi tại khu vui chơi ở khu đô thị Linh Đàm. Sau khi về nhà, bé gái liên tục khóc, hoảng loạn. Khi kiểm tra camera giám sát của khu vui chơi, gia đình phát hiện con gái mình bị một người đàn ông đánh.

Anh T.A. cho hay thời điểm trên, vợ anh ngồi ở khu vực chờ bên ngoài do đang mang bầu, không thể trông coi con gái trực tiếp ở trong khu vui chơi.

Theo hình ảnh từ camera giám sát, bé gái 4 tuổi bị người đàn ông đánh liên tiếp vào vùng đầu. Khi cháu bé bỏ đi, người này vẫn tiếp tục đánh thêm một phát. Bé gái còn bị người đàn ông chửi bới, đe dọa.

Tại cơ quan công an, ông Đ. khai nhận, tối hôm đó, ông này cũng đưa con đến nhà sách rồi vào khu vực nhà bóng chơi thì bị cháu M. vô tình ném bóng nhựa trúng mặt. Lúc này do không kiềm chế được bản thân, ông Đ. đã dùng chân, tay đánh ‘2-3’ cái vào người cháu bé.

Vụ hành hung bé 4t tại khu vui chơi, chỉ vì bênh con mà đánh trẻ là hành vi bản năng, hoang dã: Xử lý hình sự thương tích 11% - Ảnh 1

Sau đó, do ân hận về hành vi của mình, ông Đ. đã gửi lời xin lỗi đến cháu M. và gia đình cháu bé. Ảnh: Sức khỏe và đời sống.

 Sự việc được camera của siêu thị ghi lại. Thời điểm bé M. bị đánh không có ai chứng kiến do khu vực nhà bóng vắng người.

Hành vi đánh người theo bản năng dễ ảnh hưởng tâm lý trẻ, phạt hình sự

Theo các chuyên gia tâm lý, khi cha mẹ coi con mình là trung tâm của vũ trụ, tìm mọi cách để bảo vệ mà không cần lý lẽ, không biết đúng sai thì những đứa trẻ đó rất khó có thể trưởng thành

Bình luận về hành vi côn đồ của người đàn ông hành hung bé gái 4 tuổi, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường- Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội) nhận định, pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mọi công dân đặc biệt đối tượng là trẻ em. Hành vi xâm phạm trái pháp luật đến thân thể của người khác là vi phạm pháp luật, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào hậu quả xảy ra.

Vụ hành hung bé 4t tại khu vui chơi, chỉ vì bênh con mà đánh trẻ là hành vi bản năng, hoang dã: Xử lý hình sự thương tích 11% - Ảnh 2
Bé gái bị hành hung trong nhà ném banh tại khu vui chơi. Ảnh: Dân trí.

Trẻ em là đối tượng chưa phát triển đầy đủ về thể chất tinh thần, thường hiếu động và hay mắc sai lầm. Bởi vậy, việc giáo dục trẻ em không chỉ là trách nhiệm của cha mẹ, nhà trường mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Pháp luật nghiêm cấm hành vi giáo dục bằng sử dụng bạo lực. Hành vi đánh trẻ em vì bất cứ lý do gì cũng là hành vi vi phạm pháp luật, đáng lên án và sẽ phải chịu chế tài của pháp luật.

Vụ hành hung bé 4t tại khu vui chơi, chỉ vì bênh con mà đánh trẻ là hành vi bản năng, hoang dã: Xử lý hình sự thương tích 11% - Ảnh 3
Ông Đ. gây bức xúc dư luận vì có hành vi côn đồ, hành hung trẻ nhỏ. Ảnh: Dân trí.

Trong vụ việc nêu trên, hành vi của người đàn ông mặc áo đen xông vào đánh liên tục vào đầu, vào mặt cháu bé khiến nạn nhân đau đớn, sợ hãi. Điều đáng chú ý là sau khi trở về nhà cháu bé vẫn hoảng loạn và có biểu hiện bị tổn thương tâm lý và sức khỏe nghiêm trọng. Cha mẹ của cháu bé cần cung cấp các thông tin sự việc để cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ sự việc, xử lý người đàn ông theo quy định pháp luật.

Để có căn cứ sự việc, cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với cháu bé, hướng dẫn gia đình đưa cháu bé đi thăm khám điều trị để xác định hậu quả tổn thương. Trường hợp kết quả giám định cho thấy cháu bé có thương tích thì dù tỷ lệ thương tích dưới 11 % cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Điều 134 (BLHS 2015) với các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là "có tính chất côn đồ" và "phạm tội với người dưới 16 tuổi".

 

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