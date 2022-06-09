‘Bắt sống’ 3 đối tượng trong đường dây làm giả CMND từ chiếc ví bỏ quên ở ngân hàng

Bên trong ví chứa một số chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe đứng tên nhiều người khác nhau nhưng đều dán ảnh của một người.

Cụ thể trên báo Tuổi trẻ Online, giữa tháng 3-2022, Công an huyện Thanh Trì nhận được trình báo từ nhân viên một ngân hàng có trụ sở trên địa bàn, về việc phát hiện một chiếc ví của khách bị bỏ quên tại quầy giao dịch.

Khám xét nơi ở của Tính, lực lượng chức năng tạm giữ thêm 8 giấy chứng minh nhân dân, 3 giấy phép lái xe và nhiều thẻ ngân hàng đều là giả.

Nghi ngờ các giấy tờ trên là giả, công an vào cuộc điều tra và xác định được chủ nhân của chiếc ví là Vũ Đức Tính.

Bắt sống 3 đối tượng trong đường dây làm giả CMND. Ảnh: Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 9-6, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã điều tra hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức của Vũ Đức Tính (29 tuổi, trú Hòa Bình), Dương Gia Hà (27 tuổi, trú Hà Giang) và Vũ Đức Tình (34 tuổi, trú Hà Nội).

Lời khai của kẻ giả mạo giấy tờ

Tại cơ quan công an, Tính khai cuối năm 2020 quen biết với Dương Gia Hà và được Hà rủ làm chứng minh nhân dân giả để mở tài khoản ngân hàng bán kiếm lời.

Vì hám lợi, Tính đồng ý và sau đó đặt mua 7 chứng minh nhân dân, 7 giấy phép lái xe giả, đứng tên nhiều người khác nhau nhưng đều dán ảnh của Tính. Có được giấy tờ giả, Tính mang đến ngân hàng để mở tài khoản.

Khi đủ bộ gồm một chứng minh nhân dân giả, thẻ ngân hàng và sim điện thoại kích hoạt tài khoản, Tính chuyển cho Hà. Sau đó, Tính được Hà trả tổng cộng hơn 60 triệu đồng. Thấy kiếm tiền dễ, Tính rủ thêm anh trai là Vũ Đức Tình cùng tham gia.

Người dân cần cẩn trọng việc mượn, chụp CMND. Ảnh: Tuổi trẻ.

Cuối tháng 2-2022, Tính mang một chứng minh nhân dân giả đi mở tài khoản ngân hàng thì bỏ quên chiếc ví tại quầy giao dịch. Sau đó, Tính đến xin lại ví thì bị công an bắt giữ.

Được biết, nhóm của Tính chỉ là một trong nhiều vụ làm giả giấy tờ bị Công an huyện Thanh Trì triệt phá trong thời gian vừa qua. Cơ quan này cho hay, thủ đoạn của các nghi phạm thường là thu mua CMND của nhiều người ở các tỉnh, thành khác nhau rồi mang về tạo con dấu giả trên CMND. Từ đó tạo tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Tuyệt đối không cho mượn, cho thuê CCCD hoặc CMND

Theo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết thời gian qua xuất hiện tình trạng thu thập dữ liệu cá nhân bằng việc đánh cắp thông tin, xin chụp ảnh chân dung/ảnh CCCD/ảnh CMND hoặc thuê/mua tài khoản ngân hàng.

Có được dữ liệu, các đối tượng sẽ bán thông tin cho người khác (kể cả người nước ngoài) để sử dụng vào mục đích phạm tội như làm giấy tờ giả, chuyển tiền phi pháp, giả mạo hoặc giả danh lừa đảo…

Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho người lạ mượn, chụp, thuê, mua CCCD/CMND hoặc tài khoản ngân hàng nếu không có mục đích chính đáng. Đồng thời, không đăng tải, chia sẻ hình ảnh CCCD/CMND hoặc tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội.

Người dân cũng cần lưu ý không cung cấp thông tin CCCD/CMND cho những dịch vụ không thiết yếu, không có cam kết bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội. Trường hợp bị mất CCCD/CMND cần trình báo ngay cho cơ quan chức năng để làm lại giấy tờ.

Khi bị những kẻ xấu lừa đảo, lấy cắp thông tin căn cước công dân, chứng minh nhân dân để tiến hành các hoạt động phi pháp, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Trường hợp nghi ngờ, phát hiện số CCCD/CMND của mình bị sử dụng trái phép để mở tài khoản ngân hàng hoặc đăng ký thuê bao trả sau, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng, nhà mạng để được hỗ trợ khóa tài khoản, thuê bao.

“Nếu phát hiện đối tượng mượn, chụp, thuê CCCD/CMND; mời chào cho thuê, mượn, mua, bán tài khoản ngân hàng, người dân cần tố giác và cung cấp ngay tài liệu, chứng cứ đến cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật” – Cục Cảnh sát hình sự lưu ý.