Người đàn ông dùng búa đập đầu nam thanh niên 22 tuổi, nghi ghen tuông vợ cũ

Xã hội 09/06/2022 09:23

Nghe tin vợ cũ (đã ly hôn) đang ở cùng phòng trọ với anh A., người đàn ông phá cửa, đập đầu khiến nam thanh niên thương tích nặng

Trang tri thức trực tuyến cho hay, khoảng 7h45 ngày 4/6, phát hiện chị T. đang ở cùng anh Nguyễn H.A. (22 tuổi, ngụ xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) tại một nhà trọ ở khu phố Hiệp Thạnh (phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh), Hùng ghen tuông dùng búa đập cửa phòng xông vào. Sau đó, Hùng dùng búa đánh vào đầu và người anh H.A. khiến nạn nhân thương tích nặng.

Người đàn ông dùng búa đập đầu nam thanh niên 22 tuổi, nghi ghen tuông vợ cũ - Ảnh 1
Tạm giữ Đỗ Anh Hùng để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Ảnh: Zing.

Thông tin ban đầu, Đỗ Anh Hùng (30 tuổi, ngụ khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) và chị Trần Thị T.T. (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã ly hôn.

Nhận tin báo, Công an TP Tây Ninh tiến hành bắt giữ Hùng.

Đơn vị chức năng đang tạm giữ Đỗ Anh Hùng để điều tra làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó không lâu, ngày 6/6 báo Lao Động cũng đưa tin vụ án mạng nảy sinh từ ghen tuông trên địa bàn phường Bình Hòa, Bình Dương.

Người đàn ông dùng búa đập đầu nam thanh niên 22 tuổi, nghi ghen tuông vợ cũ - Ảnh 2
Hiện trường vụ an ghen tuông tại Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Lao Động

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23h10 ngày 4/6, đối tượng Chu Văn Trung điều khiển xe máy từ Bình Phước về phòng trọ có địa chỉ tại khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An để thăm vợ.

Tại đây, Trung phát hiện anh N.T.V ở phòng trọ của vợ mình lúc giữa khuya. Nghi ngờ người này có mối quan hệ bất chính với vợ mình nên Trung nảy sinh ghen tuông.

Trung dùng dao đâm anh N.T.V. Nạn nhân bị chảy máu nhiều, được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá sâu, mất máu khiến anh V tử vong ngay sau đó.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ án mạng.

 

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