Khởi tố 4 đối tượng thu tiền “bảo kê” trái phép trên biển

Xã hội 09/06/2022 14:19

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

4 đối tượng gồm Vũ Hữu Thứ (sinh năm 1993, trú tại khu Thống Nhất 2, phường Tân An, TX Quảng Yên) có vai trò cầm đầu nhóm cùng 3 đối tượng khác là Vũ Đình Phượng (sinh năm 1969, trú tại tổ 6, khu Bình Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả), Lục Quốc Minh (sinh năm 1975, trú tại tổ 5, khu Bạch Đằng, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả) và Trần Văn Chuyên (sinh năm 1969, trú tại xóm 4, xã Liên Hòa, TX Quảng Yên).

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Bốn người cưỡng đoạt hàng tỷ đồng từ các tàu vận tải. Ảnh: Gia đình Online

Trước đó, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an TP Cẩm Phả phá chuyên án bắt giữ nhóm gồm 4 đối tượng có hành vi “cưỡng đoạt tài sản” bằng hình thức thu tiền an ninh trật tự trái phép của các tàu vận tải ra vào bốc dỡ hàng tại vùng biển Km6, Vũng Đục thuộc địa bàn TP Cẩm Phả.

Khởi tố 4 đối tượng thu tiền “bảo kê” trái phép trên biển - Ảnh 2

Lực lượng chức năng thu giữ vật chứng gồm 1 tàu gỗ, tài liệu sổ sách, tiền mặt liên quan đến việc thu tiền của các đối tượng. Ảnh: Zing News.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến nay, hàng ngày 4 đối tượng trên thay phiên nhau sử dụng đò gỗ đi thu tiền an ninh trật tự của các tàu vận tải ra vào cảng km6 với mức tiền từ 100 - 200 nghìn đồng/một tàu. Nếu tàu nào không nộp sẽ bị các đối tượng đe dọa mất trộm tài sản, huỷ hoại tài sản của các tàu. Ước tính ban đầu có đến hàng nghìn lượt các tàu vận tải bị các đối tượng cưỡng đoạt tài sản số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

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