Việt Nam nhảy vọt trong bảng xếp hạng chỉ số phục hồi hậu Covid-19 của Nikkei

Xã hội 10/06/2022 08:35

Việt Nam và Philippines đã ghi nhận những bước tiến lớn trong bảng đánh giá Chỉ số phục hồi hậu đại dịch Covid-19 của Nikkei cho tháng 5. Cả hai nước đều đã nỗ lực giảm bớt các hạn chế phòng dịch và số ca lây nhiễm cũng chỉ ở mức thấp.

Chỉ số này đánh giá các quốc gia và khu vực về hiệu quả xử lý tình trạng lây nhiễm, triển khai vắc xin và tính cơ động trong chính sách xã hội. Có xếp hạng càng cao đồng nghĩa với việc quốc gia, khu vực đó càng có khả năng phục hồi tốt. Điều này được thể hiện ở tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong thấp hơn, tỷ lệ tiêm chủng cao và ít hạn chế về đi lại.

Theo dữ liệu tháng 5 của Nikkei, xếp hạng của Việt Nam đã tăng 48 bậc lên vị trí thứ 14. Sự nhảy vọt này đến từ việc sinh viên trở lại trường học và các doanh nghiệp mở cửa trở lại. Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á miễn tất cả các yêu cầu về xét nghiệm, tiêm chủng và kiểm dịch cho du khách nước ngoài.

Việt Nam nhảy vọt trong bảng xếp hạng chỉ số phục hồi hậu Covid-19 của Nikkei - Ảnh 1

Các chính sách mở cửa của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Ảnh: Tổ quốc

Với hơn 80% dân số được tiêm chủng đầy đủ và 60% được tiêm mũi tăng cường, Việt Nam nhận được điểm 27/30 về năng lực tiêm chủng. Trong số các vắc xin được triển khai tại đây tính đến ngày 8 tháng 5, 46% là vắc xin mRNA do Pfizer và Moderna sản xuất, 28% là vắc xin vectơ vi rút của AstraZeneca và 23% là vắc xin thông thường từ nhà sản xuất Trung Quốc Sinopharm, theo Tổ chức Y tế Thế giới.

Bộ Y tế Việt Nam cho biết đã có đủ vắc xin để tiêm mũi thứ ba và thứ tư cho những người đủ điều kiện từ 18 tuổi trở lên.

Ở Philippines, số ca hàng ngày cũng đã giảm xuống dưới 200 ca trong tuần đầu tháng 6 và không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận. Sự suy giảm của các ca nhiễm đã giúp nước này tăng 40 bậc trong bảng xếp hạng, lên vị trí thứ 33. Philippines cũng đã mở cửa trở lại biên giới cho khách du lịch quốc tế được tiêm phòng đầy đủ vào tháng Hai. Trong tuần đầu tháng 6, Philippines cũng ngừng yêu cầu công dân nước ngoài đã tiêm phòng tăng cường phải xuất trình thêm kết quả xét nghiệm âm tính khi nhập cảnh.

Theo Hãng thông tấn Philippines, lượng khách du lịch hàng ngày đã hồi phục lên khoảng 15.000 lượt người, mặc dù con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh trước đại dịch Covid-19 là 45.000 lượt/ ngày, được ghi nhận vào năm 2019.

Trong nước, hoạt động kinh doanh phần lớn đã trở lại và chính phủ đang khuyến khích tất cả các trường tổ chức các lớp học trực tiếp trở lại trong tháng này.

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Từ khóa:   #covid 19 phục hồi hậu Covid-19 Nikkei

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