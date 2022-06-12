Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: ‘Thầy ông nội’ cũng có lý lịch mập mờ, hầu hết các bị can đều không rõ nhân thân

Xã hội 12/06/2022 13:19

Hầu hết trong phần lý lịch của các bị can ‘không rõ’, để trống nhiều phần về nhân thân, nguồn gốc. Điều này gây khó cho các cơ quan điều tra.

Thông tin trên trang Dân trí cho hay, hồ sơ vụ án thể hiện, bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi) có nguyên quán ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; nơi thường trú tại quận 6, TPHCM; hiện sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai; vợ và con chưa rõ là ai.

Cũng trong phần lý lịch bị can, Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi) và Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) là con trai của bà Lê Thu Vân (65 tuổi). Tuy nhiên ở phần thông tin cha được ghi là "không rõ".

Trong vụ án này, bà Lê Thu Vân cùng hai con sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai. Sau khi cơ quan điều tra khởi tố bị can Lê Tùng Vân, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên thì bà Vân "không rõ tung tích".

Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: ‘Thầy ông nội’ cũng có lý lịch mập mờ, hầu hết các bị can đều không rõ nhân thân - Ảnh 1
Lê Tùng Vân và những người trong 'Thiền am bên bờ vũ trụ'. Ảnh: Người Lao Động.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định bà Lê Thu Vân có hành vi giúp sức cho bị can Lê Tùng Vân cùng đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội nên quyết định khởi tố bị can.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa rõ bà Lê Thu Vân đang ở đâu nên chưa thực hiện các thủ tục tố tụng. Vì vậy, Công an tỉnh Long An tách hành vi của bà này ra khỏi vụ án để tiếp tục làm rõ.

Tương tự, bị can Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) có mẹ là bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, cũng bị truy tố trong vụ án) nhưng bị khuyết thông tin của người cha.

Còn bị can Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) được ghi rõ nơi sinh nhưng lại khuyết toàn bộ thông tin cha, mẹ.

Cũng theo Tri thức và cuộc sống, hồ sơ vụ án thể hiện, trước khi bị khởi tố, các bị can trong vụ án đều sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai, địa chỉ 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi) cùng 5 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: ‘Thầy ông nội’ cũng có lý lịch mập mờ, hầu hết các bị can đều không rõ nhân thân - Ảnh 2
Địa điểm xây dựng tu điểm bất hợp pháp. Ảnh: Người Lao Động.

Cụ thể, năm 2014, bà Cao Thị Cúc mua khu đất tại số 191A ấp Lập Thành rồi xây dựng thành điểm tu tại gia trái phép.

Một năm sau, ông Lê Tùng Vân và một số người khác chuyển tới chung sống tại địa chỉ nhà bà Cúc. Trong thời gian sinh sống, ông Lê Tùng Vân đặt tên cho nơi đây là "Tịnh thất Bồng Lai" rồi đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Nhà chức trách xác định, bị can Lê Tùng Vân là người tổ chức, quyết định, chỉ đạo mọi hoạt động tại Tịnh thất Bồng Lai. Bị can Cao Thị Cúc có vai trò quản lý thu chi, còn bà Lê Thu Vân có nhiệm vụ nấu ăn, chăm sóc, dạy trẻ…

Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: ‘Thầy ông nội’ cũng có lý lịch mập mờ, hầu hết các bị can đều không rõ nhân thân - Ảnh 3
Những người trong Tịnh Thất Bồng Lai đa số không hợp tác khai báo. Ảnh: Người Lao Động.

Tuy nhiên, theo Người lao động, việc chấp hành đăng ký tạm trú, tạm vắng và đăng ký nhận con nuôi không tuân thủ quy định của pháp luật và những chiêu trò lợi dụng tôn giáo, lợi dụng nuôi trẻ mồ côi để trục lợi, gắn mác tu hành nhưng lại sinh hoạt, sinh sống như những người bình thường, dư luận xã hội đã hiểu rõ bản chất, hoạt động của nhóm "Tịnh thất Bồng Lai". Trong khi đó, liên quan đến tôn giáo, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã có văn bản khẳng định "Tịnh thất Bồng Lai" không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý.

Những người đang sống và sinh hoạt tại đó không phải là tu sĩ Phật giáo. Do đó, không liên quan đến sự quản lý của giáo hội. Sự việc mang tính chất lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo để lừa gạt lòng tin của tín đồ Phật giáo để trục lợi.

Sự việc vẫn đang khiến CĐM bức xúc và quan tâm đến câu trả lời cuối cùng.

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