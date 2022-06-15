Vụ tai nạn lật xe khách 9 người thương vong ở Ninh Bình: Xe khách đi vào đường cấm, chạy quá tốc độ

Xã hội 15/06/2022 09:05

Bước đầu cảnh sát xác nhận do tài xế xe khách giường nằm không giảm tốc độ, không chú ý quan sát khi vào nút giao nên để xảy ra tình trạng nghiêm trọng.

Cụ thể hơn, theo báo Người lao động đưa tin, vụ tai nạn thảm khốc lật xe khách khiến 4 người tử vong tại Ninh Bình là do xe khách đi vào đường cấm và chạy vượt tốc độ.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, qua kiểm tra tài xế điều khiển xe khách không có nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể. Tuy nhiên, xe khách đã chạy quá tốc độ quy định là 71/60 km/giờ.

Dẫn tin từ Tiền Phong, theo thông tin từ hệ thống đăng kiểm, chủ phương tiện của xe khách gặp nạn là Hoàng Đình Hoàn (sinh năm 1973, ở Đô Lương, Nghệ An). Đây là loại xe giường nằm, đăng kiểm lần gần nhất là vào ngày 26/3, thời hạn đăng kiểm tiếp theo là 25/9.

Vụ tai nạn lật xe khách 9 người thương vong ở Ninh Bình: Xe khách đi vào đường cấm, chạy quá tốc độ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Lao Động

Nguồn tin từ Sở GTVT tỉnh Nghệ An cho hay trước thời điểm xảy ra tai nạn, vận tốc xe là 64 km/h. “Xe đi trong thành phố lưu thông với tốc độ trên là quá 4 km/h so với quy định”, vị này nói.

Trong khi đó, Chi Cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ I.6, xác nhận xe giường nằm vào đường cấm, bởi khu vực này chỉ cho xe khách chạy tuyến cố định có giấy phép đi và đến Ninh Bình. Các xe khác được phân luồng cho xe khách đi vào tuyến tránh.

Chiều ngày 14-6, ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn thảm khốc khiến 9 người thương vong tại tỉnh Ninh Bình, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đã tới hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả tai nạn, thăm hỏi động viên những người gặp nạn.

Vụ tai nạn lật xe khách 9 người thương vong ở Ninh Bình: Xe khách đi vào đường cấm, chạy quá tốc độ - Ảnh 2

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tới Bệnh viên Đa khoa tỉnh Ninh Bình thăm hỏi, động viện những người gặp nạn. Ảnh: Lao Động

Cũng trong sáng 14-6, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình thăm, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Bình đã hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người và 3 triệu đồng cho người bị thương.

Được biết hậu quả, vụ tai nạn đã làm chết 4 người gồm: Vũ Minh T. (người điều khiển xe máy), P.U.V. (SN 2010), N.T.N. (SN 2002) và N.T.T. (SN 2000; cùng ngụ huyện Đô Lương, Nghệ An). 5 người bị thương gồm: L.Đ.H. (SN 2003), H.T.T. (SN 2000), N.Q.N. (SN 1977; ngụ huyện Đô Lương), V.T.L. (SN 1942), V.T.L. (SN 1959; ngụ huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Trong đó, một nam sinh viên 20 tuổi về quê Nghệ An chịu tang bà nội là Mẹ Việt Nam anh hùng thì không may tử vong.

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