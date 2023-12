Nguồn tin từ Sở GTVT tỉnh Nghệ An cho hay trước thời điểm xảy ra tai nạn, vận tốc xe là 64 km/h. “Xe đi trong thành phố lưu thông với tốc độ trên là quá 4 km/h so với quy định”, vị này nói.

Trong khi đó, Chi Cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ I.6, xác nhận xe giường nằm vào đường cấm, bởi khu vực này chỉ cho xe khách chạy tuyến cố định có giấy phép đi và đến Ninh Bình. Các xe khác được phân luồng cho xe khách đi vào tuyến tránh.

Chiều ngày 14-6, ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn thảm khốc khiến 9 người thương vong tại tỉnh Ninh Bình, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đã tới hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả tai nạn, thăm hỏi động viên những người gặp nạn.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tới Bệnh viên Đa khoa tỉnh Ninh Bình thăm hỏi, động viện những người gặp nạn. Ảnh: Lao Động

Cũng trong sáng 14-6, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình thăm, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Bình đã hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người và 3 triệu đồng cho người bị thương.

Được biết hậu quả, vụ tai nạn đã làm chết 4 người gồm: Vũ Minh T. (người điều khiển xe máy), P.U.V. (SN 2010), N.T.N. (SN 2002) và N.T.T. (SN 2000; cùng ngụ huyện Đô Lương, Nghệ An). 5 người bị thương gồm: L.Đ.H. (SN 2003), H.T.T. (SN 2000), N.Q.N. (SN 1977; ngụ huyện Đô Lương), V.T.L. (SN 1942), V.T.L. (SN 1959; ngụ huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Trong đó, một nam sinh viên 20 tuổi về quê Nghệ An chịu tang bà nội là Mẹ Việt Nam anh hùng thì không may tử vong.