Công an bắt giữ Phạm Thị Hằng, Hoàng Hải Nam cùng tang vật. Ảnh: Người Lao Động.

Trước đó, thông tin trên Dân Việt cho hay, khoảng 20h30 phút ngày 2/6, tổ công tác của Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm khi làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực ngã ba Đình Ngang - Cửa Nam đã bắt quả tang Phạm Thị Hằng (1992) và Hoàng Hải Nam (1996) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trên mạng xã hội, Phạm Thị Hằng được biết đến như một "hot girl" sang chảnh. Ảnh: Người Lao Động.

Tang vật thu giữ là 4 viên ma túy tổng hợp và 3,366 gram ketamine. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hằng, Công an quận Hoàn Kiếm thu giữ thêm 1 cân điện tử, 24 viên ma túy tổng hợp và 23 gram MDMA.

Mỗi bài đăng của 'hotgirl' nhận về nhiều lượt tương tác. Ảnh: Internet.

Theo Người Lao Động, Phạm Thị Hằng vốn được biết tới trên mạng xã hội như một "hot girl" sang chảnh.

Cô nàng thường xuyên đăng tải những tấm hình gợi cảm với vẻ ngoài xinh đẹp, thu hút. Với mỗi tấm hình như vậy, Hằng có lượt tương tác “khủng” khoảng gần 2 nghìn lượt like và hàng trăm bình luận.

Hình ảnh Phạm Thị Hằng lúc bị bắt. Ảnh: Người Lao Động.

Trên facebook cá nhân, nữ đối tượng cũng tự giới thiệu bản thân làm trong lĩnh vực làm đẹp, tuy nhiên thực tế cô lại buôn ma tuý và bị cảnh sát bắt quả tang.

Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý những người liên quan theo quy định.