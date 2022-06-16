Cha bị đánh, nam thanh niên gọi thêm đồng bọn trả thù gây ra cái chết thương tâm cho người đàn ông

Xã hội 16/06/2022 08:29

Hay tin cha bị đánh, nam thanh niên 23 tuổi đã rủ thêm 2 đồng phạm kéo đến nhà nạn nhân đâm tử vong.

Theo thông tin ban đầu được cập nhật trên Người lao động, do có mâu thuẫn trước đó, ông Từ Khắc Duy (45 tuổi, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp) có đánh bố ruột của nam thanh niên là ông Nguyễn Văn Được (62 tuổi).

Gần 21 giờ tối 13-6, Nguyễn Văn Sang mang theo dao thái lan, rủ Nguyễn Hữu Nghị và Trần Xuân Giang đến sân bóng đá mini Mộc tại khu phố Thanh Bình gặp ông Duy để trả thù.

Sang dùng dao đâm liên tiếp vào ngực, bụng, sườn và cánh tay ông Duy khiến ông này tử vong sau đó.

Cha bị đánh, nam thanh niên gọi thêm đồng bọn trả thù gây ra cái chết thương tâm cho người đàn ông - Ảnh 1
3 nghi phạm gây ra vụ án thương tâm. Ảnh: Thanh niên.

Nguồn tin từ tờ Tuổi Trẻ cho hay, sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Bù Đốp phối hợp Công an tỉnh Bình Phước tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, lấy lời khai những người liên quan để xác minh, truy bắt hung thủ. Đến sáng cùng ngày, công an đã bắt giữ cả 3 nghi can trên.

Tại cơ quan công an, Sang khai khoảng 5 tháng trước, ông N.V.Đ. (62 tuổi, cha ruột của Sang) khi nhặt ve chai tại một sân bóng mini ở địa phương thì bị ông Duy dùng vỏ chai nước suối đánh vào đầu gây thương tích nhẹ. Khi biết sự việc, Sang nung nấu ý định đánh ông Duy để trả thù cho cha.

Khoảng 20h45 tối 13-6, Sang rủ Nghị và Giang đến sân bóng mini gặp ông Duy để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, Sang dùng 2 con dao thủ sẵn đâm ông Duy nhiều nhát vào vùng ngực, bụng, cánh tay khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó. Sau khi gây án, 3 thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cha bị đánh, nam thanh niên gọi thêm đồng bọn trả thù gây ra cái chết thương tâm cho người đàn ông - Ảnh 2

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Tuổi trẻ.

Cũng theo Thanh niên đưa tin, khuya 13.6, Công an H.Bù Đốp nhận được tin báo ông T.K.D. (45 tuổi, ngụ H.Bù Đốp) chạy xe máy vào nhà một người dân thuộc khu phố Thanh Xuân trong tình trạng cơ thể có nhiều vết thương, máu chảy nhiều và ngất xỉu tại chỗ.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đến sáng 15.6 tử vong với 4 vết thương gây thủng phổi, thủng gan, đứt thận.

Cha bị đánh, nam thanh niên gọi thêm đồng bọn trả thù gây ra cái chết thương tâm cho người đàn ông - Ảnh 3

Bắt giữ nghi phạm ra tay tàn ác giết nạn nhân trả thù cho cha. Ảnh: Người lao động.

Chiều 15.6, thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an H.Bù Đốp (Bình Phước) đã bắt giữ 3 nghi can liên quan vụ án mạng khiến người đàn ông tử vong với nhiều vết thương trên người vào tối 13.6 tại khu phố Thanh Xuân, TT.Thanh Bình (H.Bù Đốp).

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Nam thanh niên tái hiện lại vụ việc tại nơi xảy ra nghi án đẩy bạn gái 22 tuổi dẫn đến tử vong

Sau khi bị khởi tố hình sự, nam thanh niên tiếp tục tái hiện hành vi nghi ngờ đã dẫn đến cái chết của bạn gái.

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