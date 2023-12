Sang dùng dao đâm liên tiếp vào ngực, bụng, sườn và cánh tay ông Duy khiến ông này tử vong sau đó.

3 nghi phạm gây ra vụ án thương tâm. Ảnh: Thanh niên.

Nguồn tin từ tờ Tuổi Trẻ cho hay, sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Bù Đốp phối hợp Công an tỉnh Bình Phước tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, lấy lời khai những người liên quan để xác minh, truy bắt hung thủ. Đến sáng cùng ngày, công an đã bắt giữ cả 3 nghi can trên.