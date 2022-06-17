Theo đó, Tiền Phong đưa tin, khi nạn nhân vụ tai nạn giao thông trên địa bàn TP.Bảo Lộc phải vào cơ sở y tế để khâu vết thương, một đối tượng mạo nhận là em trai của người này, đứng ra dàn xếp vụ việc rồi trộm cắp chiếc xe máy.

Sau khi tỉnh lại, người đàn ông bị tai nạn giao thông đã thấy xe không của mình không còn, anh báo công an truy tìm kẻ gian.

Tình cờ chứng kiến vụ tai nạn và dò la được thông tin của ông Quyết, Lai chở nạn nhân vào cấp cứu tại Trạm Y tế phường Lộc Sơn. Lợi dụng lúc cán bộ y tế đang khâu vết thương cho nạn nhân, Lai quay lại hiện trường, tự nhận là em trai của ông Quyết, thỏa thuận bồi thường cho người xảy ra va chạm với ông Quyết số tiền 130.000đ để sửa xe. Sau đó, Lai đã lấy trộm chiếc xe máy của ông Quyết rồi bỏ trốn.

Sau 5 ngày vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ, Công an phường Lộc Sơn đã triệu tập Nguyễn Văn Lai lên làm việc. Tại cơ quan chức năng, Lai đã khai nhận hành vi lợi dụng lúc nạn nhân đi cấp cứu sau vụ tai nạn để trộm cắp chiếc xe máy.

Công an phường Lộc Sơn đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Lai và thu hồi chiếc xe máy tang vật của vụ trộm.

Chiếc xe máy bị trộm. Ảnh: Tiền Phong.

Có nhiều hình thức trộm cắp xảy ra, trong đó việc lợi dụng lúc người bị tai nạn không kiểm soát được tài sản do chấn thương nghiêm trọng, không có mặt và phải đi vào bệnh viện hay bất kì trường hợp nào tương tự đều đáng lên án. Trước đấy, hành vi trộm cắp xe máy của nạn nhân bị tai nạn giao thông cũng đã từng xảy ra. Dẫn nguồn từ Người lao động cho hay, ngày 9-1 tại Bình Dương có 2 đối tượng lấy xe máy của nạn nhân bị tai nạn giao thông rồi bỏ trốn.

Người dân đã gửi xe của nạn nhân tại nhà kho của trạm thu phí rồi đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến khoảng 1 giờ 30 phút vợ nạn nhân quay lại trạm thu phí để lấy lại chiếc xe thì nhân viên ở đây cho biết trước đó có hai người đàn ông xưng là người nhà nạn nhân đến lấy xe đi. Nghi ngờ có người giả mạo người thân đến lấy xe máy trên. Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan công an. Điều này khiến chúng ta cũng cần nâng cao cảnh giác ngay cả trong lúc gặp tai nạn giao thông vẫn không thoát được kẻ xấu trục lợi.

Ngày 16/6, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cũng đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Lai (54 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.