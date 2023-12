Nơi xảy ra vụ cháy lớn khiến 3 người tử vong. Ảnh: Vietnamnet.

Trang tin Vietnamnet đưa tin về vụ việc, vào chiều ngày 17/ 6, đám cháy bùng phát tại tại lò hút bụi xưởng 2 của công ty Công ty TNHH Scancom Việt Nam.

Ngay sau đó, lực lượng PCCC của Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP Dĩ An, Đồn công an KCN Sóng Thần đã đến hiện trường để phối hợp khống chế đám cháy cùng khoảng 40 người công ty tập trung dập lửa.