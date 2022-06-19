Mặc dù đã cố gắng cứu chữa, song cả 3 thanh niên đều không qua khỏi. Trước đó, 2 công nhân của công ty cũng đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Danh tính 3 người này gồm: N.Đ (SN 1995, quê Phú Yên); N.V.V (SN 1983, quê Bình Định) và T.B.T (SN 1990, tại Bình Phước).

Theo nguồn tin đăng tải trên báo Người lao động cho hay, sáng 19-6, nạn nhân thứ 3 trong vụ tai nạn lao động ở Công ty TNHH Scancom Việt Nam (KCN Sóng Thần 1, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

Ngay sau đó, lực lượng PCCC của Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP Dĩ An, Đồn công an KCN Sóng Thần đã đến hiện trường để phối hợp khống chế đám cháy cùng khoảng 40 người công ty tập trung dập lửa.

Trang tin Vietnamnet đưa tin về vụ việc, vào chiều ngày 17/ 6, đám cháy bùng phát tại tại lò hút bụi xưởng 2 của công ty Công ty TNHH Scancom Việt Nam.

Đến khuya cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Tuy nhiên, trong quá trình chữa cháy có 4 công nhân là thành viên của Đội PCCC của Công ty TNHH Scancom Việt Nam bị mảng bụi gỗ rơi trúng bị thương.

Đến 19 giờ đám cháy được dập tắt, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức thu hồi lực lượng, phương tiện.

3 công nhân tại xưởng đã được đưa vào bệnh viện chữa trị, tuy nhiên không qua khỏi. Ảnh: Người lao động.

Lúc này, các công nhân bảo trì của công ty tiếp tục vệ sinh bồn hút bụi, bất ngờ bụi gỗ trong bồn chứa trên cao xả ập xuống đè lên người 4 công nhân của công ty gây tai nạn (tại thời điểm đó có 3 người bị thương nặng, 1 người bị nhẹ), nên được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Quân đoàn 4, sau đó 3 nạn nạn nhân được chuyên bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

Vào khoảng 6 giờ 40 phút ngày 18-6, nạn nhân N.Đ tử vong, đến 9 giờ cùng ngày thì nạn nhân N.V.V cũng không qua khỏi và sáng nay (19-6) nạn nhân còn lại là anh T.B.T cũng đã tử vong tại bệnh viện.

Được biết, trong số các công nhân tử vong, thì có người mới vào làm việc tại công ty được khoảng 2 tháng

Hiện, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các ngành chức năng tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo công ty cho biết, đã lo hậu sự cho các nạn nhân, trước mắt công ty hỗ trợ mỗi gia đình 50 triệu đồng, công đoàn cơ sở hỗ trợ 10 triệu đồng. Theo vị này, vụ tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn, về lâu dài công ty cũng sẽ tính đến phương án chăm lo, giúp đỡ gia đình các nạn nhân.

"Trong sáng nay, đại diện công ty và công đoàn lên Bình Phước để lo hậu sự cho gia đình công nhân T.B.T, còn 2 công nhân tử vong trước đó đã đưa thi thể về tới nhà của họ ở quê".