Xe chở cát gây tai nạn liên hoàn khiến 3 người tử vong: Cha đi tập thể dục, không may buổi cuối

Xã hội 17/06/2022 19:48

Nạn nhân đang đạp xe đi tập thể dục, nhưng không may, đây lại là buổi cuối cùng.

Theo người dân cho biết, tình trạng xe chở cát hoành hành gây ảnh hưởng từ rất lâu, tuy nhiên chưa được xử lý.

Ngày 16/6, trang An toàn giao thông cho hay Ông Khâu Cách Lâm là nạn nhân tử vong tại chỗ trong vụ xe tải ben BKS 74C- 087.49 đang trên đường chở cát từ Quảng Trị vào Huế gây TNGT liên hoàn với 1 xe máy và xe ba gác trên QL1 đoạn qua phường Hương Xuân (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế).

Xe chở cát gây tai nạn liên hoàn khiến 3 người tử vong: Cha đi tập thể dục, không may buổi cuối - Ảnh 1

Chiếc xe ba gác văng xuống bên phải đường trong vụ TNGT với tải ben vào sáng 16/6. Ảnh: An toàn giao thông.

Trước hôm gặp nạn, ông Lâm chạy xe máy về gia đình người con trai ở phường Hương Xuân (thị xã Hương Trà) chơi. Sáng 16/6, sau khi thức dậy, ông Lâm dắt xe máy ra, sau đó chạy xe máy vào TP Huế tập thể dục.

Tuy nhiên, sau khi rời khỏi nhà con trai được chừng hơn cây số, ông Lâm rẽ phải từ đường Lê Thuyết vào QL1 được một đoạn thì gặp nạn.

Trước đó, khoảng 4h45’ ngày 16/6, xe ô tô tải ben chở cát BKS 74C- 087.49 chạy trên QL1 theo hướng từ Quảng Trị vào Huế, khi đến Km 814+820 QL1 qua phường Hương Xuân, xe tải ben BKS 74C- 087.49 đã va vào xe máy BKS 75X1- 3307 do ông Khâu Cách Lâm điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Xe chở cát gây tai nạn liên hoàn khiến 3 người tử vong: Cha đi tập thể dục, không may buổi cuối - Ảnh 2

Vụ tai nạn sáng 16/6 khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, người điều khiển xe ba gác được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Ảnh: An toàn giao thông.

 Sau đó, xe ô tô tải 74C- 087.49 tiếp tục va vào xe ba gác do ông Lê Văn Phương (SN 1964, trú tại Trung Thôn, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Vụ TNGT liên hoàn trên đã khiến 3 xe hư hỏng, ông Khâu Cách Lâm tử vong tại chỗ. Ông Lê Văn Phương bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Cùng tin trên Báo Quảng Ninh cho hay, trong vòng chưa đầy 1 tháng, chiếc xe tải ben BKS 74C- 087.49 này cũng đã gây ra 1 vụ TNGT làm 1 người tử vong tại tỉnh Quảng Trị.

Xe chở cát gây tai nạn liên hoàn khiến 3 người tử vong: Cha đi tập thể dục, không may buổi cuối - Ảnh 3
Vụ TNGT xảy ra tại góc đường Lê Duẩn - Đặng Dung, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ngày 19/5. Ảnh: Bảo Quảng Ninh.

Vụ TNGT này xảy ra tại khu vực ngã tư đường Lê Duẩn (QL1 qua TP Đông Hà) - Đặng Dung và Nguyễn Trãi vào chiều 19/5. Xe tải ben BKS 74C- 087.49 nói trên đã đâm vào xe máy BKS 74C1- 259.93 khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Trong tai nạn lần này, khi đến Km 814+820 QL1 qua phường Hương Xuân, xe tải ben BKS 74C- 087.49 đã va vào xe máy BKS 75X1- 3307 do ông Khâu Cách Lâm điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Sau đó, xe ô tô tải 74C- 087.49 tiếp tục va vào xe ba gác do ông Lê Văn Phương (SN 1964, trú tại Trung Thôn, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Vụ TNGT liên hoàn trên đã khiến 3 xe hư hỏng, ông Khâu Cách Lâm tử vong tại chỗ. Ông Lê Văn Phương bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Sáng 17/6, lãnh đạo Công an thị xã Hương Trà cho biết, vụ TNGT trên đang được cơ quan điều tra điều tra, làm rõ theo quy định.

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