Vụ nữ sinh 22 tuổi nghi bị bạn trai đánh tử vong: chính thức tạm giam 4 tháng, điều tra tội cố ý gây thương tích chết người

Xã hội 17/06/2022 20:18

Sau đêm định mệnh cùng ăn tối với bạn trai, cô gái đã không qua khỏi dù tích cực điều trị.

Vụ việc cô gái 22 tuổi nghi bị bạn trai hành hung dẫn đến tử vong đã khiến dư luận không khỏi rúng động. Vụ việc ngay sau đó đang được điều tra, làm rõ.

Đến ngày 17/6 theo Người Lao Động đưa tin, Công an TP Lào Cai cho biết đơn vị đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng với Phạm Văn Tùng (30 tuổi) về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Cập nhật theo Tri thức trực tuyến tình hình trước đó, Tùng bị cáo buộc đã đánh, đẩy ngã bạn gái là Đào Thị Khánh Linh (22 tuổi, TP Lào Cai) khiến nạn nhân tử vong. Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn cho thấy nguyên nhân tử vong của Linh là chấn thương sọ não không hồi phục.

Trong khi đó, Tùng khai sau khi tát bạn gái lúc rạng sáng 16/3, nạn nhân vẫn bình thường và chỉ xuất hiện tình trạng sốt, đau đầu vào chiều cùng ngày. Khi đó, Tùng gọi em họ đưa Linh đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã mất ý thức khi chưa kịp đến bệnh viện.

Theo hình ảnh của ông Đào Minh Nhàn (chú ruột nạn nhân) cung cấp cho Tri thức trực tuyến về tình trạng của Linh khi điều trị tại bệnh viện, cô gái 22 tuổi có nhiều vết bầm tím ở 2 mắt, mạn sườn, chân tay, đặc biệt ở tai sưng tím, phù.

Vụ nữ sinh 22 tuổi nghi bị bạn trai đánh tử vong: chính thức tạm giam 4 tháng, điều tra tội cố ý gây thương tích chết người - Ảnh 1
Bắt tạm giam 4 tháng nghi phạm hành hung bạn gái dẫn đến tử vong. Ảnh: Người lao động.

"Khi đến nơi, tôi thấy cháu đã hôn mê, đầu và cơ thể nhiều vết bầm tím, có vết xước do giày gây ra. Các bác sĩ chẩn đoán Linh bị chấn thương sọ não và đề nghị chuyển cháu lên bệnh viện Trung ương", ông Nhàn nói.

Theo ông Nhàn, thời điểm đó, Công an TP Lào Cai đã đưa Tùng về trụ sở nhưng sau đó cho người này về. Llãnh đạo Công an TP Lào Cai cho biết đơn vị vẫn đang thu thập các tài liệu, chứng cứ để điều tra vụ án.

Vụ nữ sinh 22 tuổi nghi bị bạn trai đánh tử vong: chính thức tạm giam 4 tháng, điều tra tội cố ý gây thương tích chết người - Ảnh 2
Phạm Văn Tùng tái dựng hiện trường vụ án. Ảnh: Người lao động.

Chiều 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người đồng thời thực nghiệm hiện trường vụ án tại nơi ở của Tùng ở phường Xuân Tăng, TP Lào Cai.

Hiện sau quá trình trên, Phạm Văn Tùng chính thức bị bắt tạm giam 4 tháng để mở rộng và điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 

Xe khách đấu đầu xe con, 2 chiến sĩ công an tử vong tại chỗ

Xe khách đấu đầu xe con, 2 chiến sĩ công an tử vong tại chỗ

Đang lưu thông trên QL1A, đoạn qua TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh thì chiếc xe khách bất ngờ tông trực diện với chiếc ô tô con chạy ngược chiều khiến 2 chiến sĩ tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   Lào Cai cô gái 22 tuổi nghi bị bạn trai đánh cô gái 22 tuổi bị hành hung

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 45 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 35 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 35 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 14 giờ 0 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 35 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 35 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 50 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 17 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?