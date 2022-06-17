Sau đêm định mệnh cùng ăn tối với bạn trai, cô gái đã không qua khỏi dù tích cực điều trị.

Vụ việc cô gái 22 tuổi nghi bị bạn trai hành hung dẫn đến tử vong đã khiến dư luận không khỏi rúng động. Vụ việc ngay sau đó đang được điều tra, làm rõ. Đến ngày 17/6 theo Người Lao Động đưa tin, Công an TP Lào Cai cho biết đơn vị đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng với Phạm Văn Tùng (30 tuổi) về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Cập nhật theo Tri thức trực tuyến tình hình trước đó, Tùng bị cáo buộc đã đánh, đẩy ngã bạn gái là Đào Thị Khánh Linh (22 tuổi, TP Lào Cai) khiến nạn nhân tử vong. Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn cho thấy nguyên nhân tử vong của Linh là chấn thương sọ não không hồi phục. Trong khi đó, Tùng khai sau khi tát bạn gái lúc rạng sáng 16/3, nạn nhân vẫn bình thường và chỉ xuất hiện tình trạng sốt, đau đầu vào chiều cùng ngày. Khi đó, Tùng gọi em họ đưa Linh đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã mất ý thức khi chưa kịp đến bệnh viện.

Theo hình ảnh của ông Đào Minh Nhàn (chú ruột nạn nhân) cung cấp cho Tri thức trực tuyến về tình trạng của Linh khi điều trị tại bệnh viện, cô gái 22 tuổi có nhiều vết bầm tím ở 2 mắt, mạn sườn, chân tay, đặc biệt ở tai sưng tím, phù. Bắt tạm giam 4 tháng nghi phạm hành hung bạn gái dẫn đến tử vong. Ảnh: Người lao động. "Khi đến nơi, tôi thấy cháu đã hôn mê, đầu và cơ thể nhiều vết bầm tím, có vết xước do giày gây ra. Các bác sĩ chẩn đoán Linh bị chấn thương sọ não và đề nghị chuyển cháu lên bệnh viện Trung ương", ông Nhàn nói. Theo ông Nhàn, thời điểm đó, Công an TP Lào Cai đã đưa Tùng về trụ sở nhưng sau đó cho người này về. Llãnh đạo Công an TP Lào Cai cho biết đơn vị vẫn đang thu thập các tài liệu, chứng cứ để điều tra vụ án. Phạm Văn Tùng tái dựng hiện trường vụ án. Ảnh: Người lao động. Chiều 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người đồng thời thực nghiệm hiện trường vụ án tại nơi ở của Tùng ở phường Xuân Tăng, TP Lào Cai. Hiện sau quá trình trên, Phạm Văn Tùng chính thức bị bắt tạm giam 4 tháng để mở rộng và điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xe khách đấu đầu xe con, 2 chiến sĩ công an tử vong tại chỗ Đang lưu thông trên QL1A, đoạn qua TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh thì chiếc xe khách bất ngờ tông trực diện với chiếc ô tô con chạy ngược chiều khiến 2 chiến sĩ tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nu-sinh-22-tuoi-nghi-bi-ban-trai-danh-tu-vong-chinh-thuc-tam-giam-4-thang-dieu-tra-toi-co-y-gay-thuong-tich-chet-nguoi-477278.html